Полезная информация о Шэньяне
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Местное время в Шэньяне
04:4607
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Шэньян
|По-английски
|Shenyang
|Столица региона
|Шэньян является столицей региона
|Население города
|6 255 921 чел.
|Аэропорт
|Шэньян SHE
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|53 м. от уровня моря
Где находится Шэньян на карте
Шэньян
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