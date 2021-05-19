Всё о Шэньяне

Полезная информация о Шэньяне

Что нужно знать о Шэньяне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Шэньян, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шэньяне
04:4607
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаШэньян
По-английскиShenyang
Столица регионаШэньян является столицей региона
Население города6 255 921 чел.
АэропортШэньян SHE
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота53 м. от уровня моря

Где находится Шэньян на карте

Шэньян фото города
Шэньян

Когда лучше лететь в Шэньян

Расписание авиа-рейсов