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Как добраться до Шэньяна на самолёте

В Шэньяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shenyang Taoxian International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шэньяна

  1. Шэньян SHE
    Shenyang Taoxian International Airport

Самые дешёвые билеты в Шэньян из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇨🇳Шанхая3 1322ч 20м
13.10.2020из 🇨🇳Вэйхая3 1551ч 15м
16.10.2020из 🇨🇳Пекина3 2231ч 35м
11.11.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу4 1242ч 20м
12.11.2020из 🇨🇳Улан-Хото4 5721ч 15м
24.10.2020из 🇨🇳Ухани5 1613ч 50м
16.10.2020из 🇨🇳Куньмина6 0946ч 55м
10.11.2020из 🇨🇳Чунцина6 18823ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇳Ичуни6 7091ч 35м
26.10.2020из 🇨🇳Чанши6 7924ч 30м
23.10.2020из 🇨🇳Чэнду8 1003ч 15м
31.10.2020из 🇨🇳Урумчей12 8486ч 55м (⇵1)
05.01.2021из Сеула13 38121ч 30м (⇵2)
08.11.2020из Гонконга13 54026ч 25м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇳Тайчжоу14 18053ч 5м (⇵2)
15.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса28 39916ч 15м (⇵1)
26.02.2021из 🇷🇺Новосибирска31 20721ч 55м (⇵2)
23.01.2021из Пусана31 56220ч 30м (⇵2)
28.01.2021из 🇯🇵Токио32 48625ч 55м (⇵2)
01.02.2021из 🇺🇦Одессы47 53344ч 20м (⇵2)
21.11.2020из 🇨🇦Ванкувера62 82029ч 35м (⇵1)
06.01.2021из 🇺🇸Онтарио63 64023ч 26м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇦Торонто69 04938ч 55м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско70 44021ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇯🇵Осаки73 29316ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇬🇧Лондона74 27735ч 5м (⇵2)
30.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа98 37058ч 40м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка112 22825ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇯🇵Фукуоки115 41649ч 30м (⇵2)
15.11.2020из 🇺🇸Атланты183 26830ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Стамбула211 17657ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шэньяна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чжэнчжоу, Чэнду, Ханчжоу, Гонконг и Сиань

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Шэньяна