Как добраться до Шэньяна на самолёте
В Шэньяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shenyang Taoxian International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шэньяна
- Шэньян SHEShenyang Taoxian International Airport
Самые дешёвые билеты в Шэньян из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|3 132
|2ч 20м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Вэйхая
|3 155
|1ч 15м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|3 223
|1ч 35м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|4 124
|2ч 20м
|12.11.2020
|из 🇨🇳Улан-Хото
|4 572
|1ч 15м
|24.10.2020
|из 🇨🇳Ухани
|5 161
|3ч 50м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|6 094
|6ч 55м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|6 188
|23ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Ичуни
|6 709
|1ч 35м
|26.10.2020
|из 🇨🇳Чанши
|6 792
|4ч 30м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|8 100
|3ч 15м
|31.10.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|12 848
|6ч 55м (⇵1)
|05.01.2021
|из Сеула
|13 381
|21ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из Гонконга
|13 540
|26ч 25м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Тайчжоу
|14 180
|53ч 5м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|28 399
|16ч 15м (⇵1)
|26.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|31 207
|21ч 55м (⇵2)
|23.01.2021
|из Пусана
|31 562
|20ч 30м (⇵2)
|28.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|32 486
|25ч 55м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇺🇦Одессы
|47 533
|44ч 20м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|62 820
|29ч 35м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|63 640
|23ч 26м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|69 049
|38ч 55м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|70 440
|21ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|73 293
|16ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|74 277
|35ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|98 370
|58ч 40м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|112 228
|25ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|115 416
|49ч 30м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|183 268
|30ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|211 176
|57ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шэньяна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шэньяна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чжэнчжоу, Чэнду, Ханчжоу, Гонконг и Сиань
- 16.10.202025.10.2020
- 28.10.202031.10.2020
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