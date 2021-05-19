Всё о Шицзячжуане

Полезная информация о Шицзячжуане

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Местное время в Шицзячжуане
04:4613
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаШицзячжуан
По-английскиShijiazhuang
Столица регионаШицзячжуан является столицей региона
Население города2 834 942 чел.
АэропортДагуокан SJW
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота77 м. от уровня моря

Где находится Шицзячжуан на карте

Шицзячжуан фото города
Шицзячжуан

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