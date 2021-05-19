Всё о Синине

Полезная информация о Синине

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Местное время в Синине
04:4624
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаСинин
По-английскиXining
Столица регионаСинин является столицей региона
Население города767 531 чел.
АэропортСинин XNN
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота2 275 м. от уровня моря

Где находится Синин на карте

Синин фото города
Синин

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