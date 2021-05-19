Полезная информация о Синине
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Местное время в Синине
04:4624
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Синин
|По-английски
|Xining
|Столица региона
|Синин является столицей региона
|Население города
|767 531 чел.
|Аэропорт
|Синин XNN
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|2 275 м. от уровня моря
Где находится Синин на карте
Синин
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