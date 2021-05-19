Полезная информация о Цзинани
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Местное время в Цзинани
03:4035
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Цзинань
|По-английски
|Jinan
|Столица региона
|Цзинань является столицей региона
|Население города
|4 335 989 чел.
|Аэропорт
|Цзинань TNA
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|32 м. от уровня моря
Где находится Цзинань на карте
Цзинань
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