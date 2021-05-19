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Полезная информация о Цзинани

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Местное время в Цзинани
03:4035
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЦзинань
По-английскиJinan
Столица регионаЦзинань является столицей региона
Население города4 335 989 чел.
АэропортЦзинань TNA
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота32 м. от уровня моря

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