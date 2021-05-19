Полезная информация об Ухани
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Местное время в Ухани
04:4700
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Ухань
|По-английски
|Wuhan
|Столица региона
|Ухань является столицей региона
|Население города
|9 785 388 чел.
|Аэропорт
|Ухань WUH
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
Где находится Ухань на карте
Ухань
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