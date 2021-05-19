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Полезная информация об Ухани

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Местное время в Ухани
04:4700
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаУхань
По-английскиWuhan
Столица регионаУхань является столицей региона
Население города9 785 388 чел.
АэропортУхань WUH
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота20 м. от уровня моря

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