Полезная информация о Барранкилье
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Местное время в Барранкилье
13:1118
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Барранкилья
|По-английски
|Barranquilla
|Столица региона
|Барранкилья является столицей региона
|Население города
|1 380 425 чел.
|Аэропорт
|Кортиссоз BAQ
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря
Где находится Барранкилья на карте
Барранкилья