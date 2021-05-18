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Полезная информация о Барранкилье

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Местное время в Барранкилье
13:1118
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаБарранкилья
По-английскиBarranquilla
Столица регионаБарранкилья является столицей региона
Население города1 380 425 чел.
АэропортКортиссоз BAQ
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Барранкилья на карте

Барранкилья фото города
Барранкилья

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