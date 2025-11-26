читать дальше

Боготе со Светланой.



Она не просто знающий гид, способный ответить на любой вопрос об истории города и страны. Светлана по-настоящему влюблена в Боготу, одухотворена ею, и от того ее речь полна света и тепла, абсолютно лишена слов-сорняков и банальностей.



До прилета в Боготу мы насмотрелись репортажей про плохие районы, наркоманию и преступность, и вышли из отеля в напряженной готовности отвечать на нападения. Но со Светланой все эти тревоги ушли. Мы свободно гуляли по шумному городу, приветливо раскрывавшему нам свои объятия.



Самым запоминающимся был подъем на Монсеррат и прогулка вдоль 14 станций крестного пути Иисуса. Возле каждой станции Светлана находила настолько простые и пронзительные слова, что мы невольно застывали перед, казалось, хрестоматийными композициями, ощутив в привычных сюжетах новые смыслы. Особенно врезались в память ее слова у пятой станции, где Симон Киринеянин помог Христу нести крест. Специально не стану их приводить, чтобы вы сами могли их услышать и пережить, когда будете там со Светланой.



Хочу поблагодарить нашего незабываемого гида за такое яркое начало поездки и пожелать всегда оставаться такой же солнечной, влюбленной, увлеченной и озорной!