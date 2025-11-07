Центральное кладбище Боготы — самое старое в городе. Наряду с надгробиями президентов здесь расположены могилы, которым в народе приписывают чудотворные свойства. Расскажу, к кому обыватели обращаются с просьбами о трудоустройстве, а у кого просят исцеления от болезней.
Блошиный рынок (работает только по воскресеньям с 9:00 до 17:00) — одно из самых оживлённых мест Боготы. Привлекает и любителей старины, и простых зевак. Вряд ли здесь вы найдёте что-то по настоящему ценное, но точно прочувствуете дух города и, возможно, отыщите какую-нибудь интересную безделушку.
Музей современного искусства Mambo — помимо выставочных залов здесь располагаются мастерские, библиотека, книжный магазин. Обсудим, чем сейчас живёт и вдохновляется колумбийское искусство.
Трансмиленио — скоростные автобусы, которые двигаются по выделенным линиям и объединены в единую городскую сеть системой закрытых станций и пересадочных пунктов. Такой аналог наземного метро. Доедем на нём до рынка Палокемао.
Палокемао — cамый большой рынок столицы. Здесь можно оценить всё многообразие тропических фруктов и местных продуктов, а также попробовать традиционные блюда колумбийской кухни.
Маршрут экскурсии может варьироваться в зависимости от дня недели, расписания работы локаций, а также динамики передвижения по городу.
Вход в музей Mambo — $6 за чел. Музей закрыт по понедельникам
Михаил — ваш гид в Боготе
Провёл экскурсии для 13 туристов
Привет! Меня зовут Михаил, с 2014 года я живу в Латинской Америке, между Боготой и Каракасом. Я кандидат наук, много лет преподавал в университетах в России и Колумбии, в Венесуэле
работал юристом в крупной международной компании. В настоящее время занимаюсь лагерем для русскоязычных детей «Маяк» в Боготе, играю в труппе французского театра и работаю над документальным фильмом-исследованием о старой русской колонии в Венесуэле. Расскажу интересно про город, покажу классные локации, сэкономлю ваше время и нервы. Ритм и насыщенность маршрута согласуем индивидуально. Сделаем классные фото и видео. Доступные языки: русский, французский, испанский.
Ваня
7 ноя 2025
Мы провели целый (и чудесно дождливый) день в Боготе с Мишей, и это было великолепно! Обошли весь город — от старинных соборов, музеев до колоритных рынков, попробовали экзотические фрукты, узнали
массу интересного о культуре и истории Колумбии, а закончили день вкусным ужином в тайном месте для местных. Даже наша двухлетняя дочка была всё время вовлечена и довольна! Спасибо, Миша, за внимательность, теплоту и вдохновение.
А
Аня
6 июн 2025
Михаил просто топ! Мы провели с ним почти целый день. Гуляли по городу, пробовали местную еду, слушали истории как о самом городе и событиях, которые тут происходили, так и о
быте колумбийцев, что оказалось не менее интересно
Он отвел нас попробовать местный стритфуд (блины с начинками на манер Теремка, но по сути – совершенно другое), традиционный чай и экзотические фрукты. Мы катались на автобусах-лимузинах, рассматривали граффити, поднялись на фуникулере на смотровую, зашли в музей золота и пару часов гуляли по 7 улице, смотрели как друг друга сменяют разные районы.
К сожалению, кладбище закрыли на ремонт и сейчас туда нельзя попасть, но Михаил предложил другой увлекательный маршрут с учетом наших пожеланий. Очень хотим вернуться в следующем году и досмотреть все, что не увидели, и обязательно с Михаилом!