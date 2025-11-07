Богота — город хаоса. И в этом его прелесть! Я покажу вам город без прикрас и проведу по местам, которые обходят туристические тропы. Мы побываем на старинном кладбище, куда местные ходят просить о помощи, заглянем на блошиный рынок и в музей современного искусства. Проедем на аналоге наземного метро и доберёмся до Палокемао, где можно найти главные вкусности Колумбии.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Центральное кладбище Боготы — самое старое в городе. Наряду с надгробиями президентов здесь расположены могилы, которым в народе приписывают чудотворные свойства. Расскажу, к кому обыватели обращаются с просьбами о трудоустройстве, а у кого просят исцеления от болезней.

Блошиный рынок (работает только по воскресеньям с 9:00 до 17:00) — одно из самых оживлённых мест Боготы. Привлекает и любителей старины, и простых зевак. Вряд ли здесь вы найдёте что-то по настоящему ценное, но точно прочувствуете дух города и, возможно, отыщите какую-нибудь интересную безделушку.

Музей современного искусства Mambo — помимо выставочных залов здесь располагаются мастерские, библиотека, книжный магазин. Обсудим, чем сейчас живёт и вдохновляется колумбийское искусство.

Трансмиленио — скоростные автобусы, которые двигаются по выделенным линиям и объединены в единую городскую сеть системой закрытых станций и пересадочных пунктов. Такой аналог наземного метро. Доедем на нём до рынка Палокемао.

Палокемао — cамый большой рынок столицы. Здесь можно оценить всё многообразие тропических фруктов и местных продуктов, а также попробовать традиционные блюда колумбийской кухни.

Организационные детали

Маршрут экскурсии может варьироваться в зависимости от дня недели, расписания работы локаций, а также динамики передвижения по городу.

Дополнительные расходы