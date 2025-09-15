Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Погрузитесь в атмосферу Боготы, гуляя по её старинным улицам. Узнайте о культуре и истории столицы Колумбии, посетив её главные достопримечательности
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Уличное искусство Боготы
Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с уличным искусством Боготы и его талантливыми создателями
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Богота: ключевые достопримечательности
Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
