1 чел. По популярности Пешая 5 часов 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк Погрузитесь в атмосферу Боготы, гуляя по её старинным улицам. Узнайте о культуре и истории столицы Колумбии, посетив её главные достопримечательности €280 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 18 отзывов Индивидуальная Уличное искусство Боготы Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с уличным искусством Боготы и его талантливыми создателями €120 за человека Пешая 7 часов 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Богота: ключевые достопримечательности Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат €100 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Боготы

