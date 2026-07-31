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Экскурсии в Боготе

Найдено 9 экскурсий в Боготе на русском языке, цены от €36. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По Боготе - с русскими колумбийцами
Пешая
Канатная дорога
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Боготе - с русскими колумбийцами
Настоящая Богота в компании двух братьев из Москвы. Поднимитесь на Монсеррате и прогуляйтесь по Ла-Канделарии, открывая для себя историю и культуру
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Уличное искусство Боготы
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Уличное искусство Боготы
Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с уличным искусством Боготы и его талантливыми создателями
10 авг в 10:30
11 авг в 09:00
от €135 за человека
Исторический центр Боготы глазами коренного жителя
Пешая
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр Боготы глазами коренного жителя
Погрузиться в атмосферу города с местным гидом, который знает его сердцем и говорит на вашем языке
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €190 за всё до 7 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Пешая
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и золота
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €288 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Боготу
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Боготу
Посетить самые интересные места столицы и отыскать в мегаполисе колорит южноамериканской старины
Начало: Отель или удобная локация в рамках экскурсионного ...
13 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от €500 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Богота
Пешая
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Богота
Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
от €120 за всё до 3 чел.
Изнанка Боготы
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Изнанка Боготы
Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте
Начало: У входа на кладбище
6 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Зипакира и подземный собор
Погулять по тоннелям соляных шахт и насладиться колониальной архитектурой недалеко от Боготы
6 сен в 08:30
12 сен в 08:30
от €140 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Боготе, Колумбия
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Боготе, Колумбия
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €36 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
По Боготе - с русскими колумбийцами
Сами ребята были недоступны, поэтому экскурсию проводил папа - Умберто. Встретил, провез по основным магистралям города, познакомил с системой общественного
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транспорта, показал все центральные достопримечательности, сходили вместе в Музей Золота и Музей Ботеги, накормил очень интересной национальной едой и доставил обратно. Очень качественно помог составить картинку о жизни города, изнутри, как будто я побывала одной из жителей, на несколько часов.

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А
Уличное искусство Боготы
Совершенно удивительное погружение в жизнь города! Алексей знает про Боготу всё и даже больше, за каждой увиденной картинкой целая история,
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и все очень интересные. Посмотрели много, при этом без напряга, и про жизнь поговорили, и про город, и про страну в целом. Алексей разбудил бешеное желание скорее вернуться еще и посмотреть все, что невозможно было уложить в три часа одного дня.

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Михаил
Исторический центр Боготы глазами коренного жителя
Альфредо отличный гид, приятный человек и собеседник. Учел все наши пожелания, показал интересные места. рекомендую всем
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В
Знакомьтесь, Богота
Отличная экскурсия, замечательный гид, рекомендую!
Отличная экскурсия, замечательный гид, рекомендую!
Отличная экскурсия, замечательный гид, рекомендую!
Отличная экскурсия, замечательный гид, рекомендую!
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Лидия
Исторический центр Боготы глазами коренного жителя
Очень понравилась экскурсия с Альфредо! он полностью подстраивался под наши интересы, наш темп. Успели посмотреть все, что мы хотели! Всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия с Альфредо! он полностью подстраивался под наши интересы, наш темп. Успели посмотреть все, что мы хотели! Всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия с Альфредо! он полностью подстраивался под наши интересы, наш темп. Успели посмотреть все, что мы хотели! Всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия с Альфредо! он полностью подстраивался под наши интересы, наш темп. Успели посмотреть все, что мы хотели! Всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия с Альфредо! он полностью подстраивался под наши интересы, наш темп. Успели посмотреть все, что мы хотели! Всем рекомендую!
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С
По Боготе - с русскими колумбийцами
Отличная экскурсия. Очень рекомендуем. Интересно, познавательно. Спасибо за внимание и помощь не только во время экскурсии, но вне ее времени.
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И не смотря на то, что Богота не побаловала нас погодой, но экскурсия прошла на высшем уровне и оставила теплые воспоминания у нас в душе.
Рекомендуем ее для путешественников. И желаем ребятам успехов и процветания!

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Денис
Исторический центр Боготы глазами коренного жителя
Мы с женой были транзитом в Боготе с долгой пересадкой, поэтому решили наилучшим образом использовать эту возможность. Договорились с Альфредо,
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он провел нам трехчасовую экскурсию по центру Боготы. Думаю, что вряд ли можно как-то лучше было организовать знакомство с городом всего за три часа, которые у нас были. Договаривался с охранниками, чтобы нас пропускали в места, куда обычно нельзя туристам), нам больше всего понравилось, что общение было эмоциональным, передавал свое отношение к истории города и страны)!

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Ян
Исторический центр Боготы глазами коренного жителя
Альфредо - отличный гид! Для нас всегда ключевым моментом в выборе гида является то, чтобы человек был носителем культуры. Альфредо
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100% колумбиец, знающий русский язык. Мы выбрали его и не ошиблись. С первых минут оказались с гидом на одной волне. Познакомились с Боготой с разных ее сторон и подтвердили свои мысли о Латинской Америке. Гида рекомендую 👍

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А
По Боготе - с русскими колумбийцами
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Филиппу! Спасибо большое за глубокие познания, увлекательные истории и полное погружение в атмосферу города. Посмотрели
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как историческую, так и современную Боготу, посетили музей Ботеро и музей Золота. Получили бесценные рекомендации по ресторанам и местным особенностям.
Филипп свободно вел экскурсию на русском и английском языках, что было очень важно для нас!

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Anna
Знакомьтесь, Богота
Экскурсия очень понравилась, прекрасно структурирована и информативная.
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Всего 64 отзыва в Боготе

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Ответы на вопросы от путешественников по Боготе

Самые популярные экскурсии в Боготе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. По Боготе - с русскими колумбийцами;
  2. Уличное искусство Боготы;
  3. Исторический центр Боготы глазами коренного жителя;
  4. Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк;
  5. Добро пожаловать в Боготу.
Сколько стоит экскурсия по Боготе в августе 2026
Сейчас в Боготе можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 36 до 500. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсии в Боготе в 2026 году с нами! Наши экскурсии предлагаются на русском языке и начинаются от €36! У нас вы можете открыть для себя достопримечательности Боготы на своём путешествии