Все экскурсии в Боготе
1 экскурсия в Боготе, 6 отзывов, цены от €36 до €36. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Боготе много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Колумбии как можно лучше
Уличное искусство Боготы
Прогулка по самым крутым граффити в историческом центре города
Эта прогулка откроет для вас мир уличного искусства Боготы, которая с недавних пор превратилась в мекку для художников - не только местных графитерос, но и для всемирно известных творцов, которые специально приезжают сюда порисовать. Вы увидите самые интересные граффити на улицах города, познакомитесь с работами прославленных мастеров стрит-арта и глубже погрузитесь в культуру местного андеграунда.