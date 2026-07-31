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он провел нам трехчасовую экскурсию по центру Боготы. Думаю, что вряд ли можно как-то лучше было организовать знакомство с городом всего за три часа, которые у нас были. Договаривался с охранниками, чтобы нас пропускали в места, куда обычно нельзя туристам), нам больше всего понравилось, что общение было эмоциональным, передавал свое отношение к истории города и страны)!