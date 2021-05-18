Всё о Букараманге

Полезная информация о Букараманге

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Местное время в Букараманге
13:1130
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаБукараманга
По-английскиBucaramanga
Столица регионаБукараманга является столицей региона
Население города571 820 чел.
АэропортПалонегро BGA
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота993 м. от уровня моря

Где находится Букараманга на карте

Букараманга фото города
Букараманга

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