Полезная информация о Букараманге
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Местное время в Букараманге
13:1130
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Букараманга
|По-английски
|Bucaramanga
|Столица региона
|Букараманга является столицей региона
|Население города
|571 820 чел.
|Аэропорт
|Палонегро BGA
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|993 м. от уровня моря
Где находится Букараманга на карте
Букараманга