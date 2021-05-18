Полезная информация о Кали

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Местное время в Кали
13:1148
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаКали
По-английскиCali
Столица регионаКали является столицей региона
Население города2 392 877 чел.
АэропортАльфонсо Б. Арагон CLO
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота967 м. от уровня моря

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Кали

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