Полезная информация о Кали
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Местное время в Кали
13:1148
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Кали
|По-английски
|Cali
|Столица региона
|Кали является столицей региона
|Население города
|2 392 877 чел.
|Аэропорт
|Альфонсо Б. Арагон CLO
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|967 м. от уровня моря
Где находится Кали на карте
Кали