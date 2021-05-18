Полезная информация о Кукуте

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Местное время в Кукуте
13:1200
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаКукута
По-английскиCucuta
Столица регионаКукута является столицей региона
Население города721 398 чел.
АэропортКамило Дазо CUC
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота309 м. от уровня моря

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Кукута

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