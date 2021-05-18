Полезная информация о Кукуте
Что нужно знать о Кукуте: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Камило Дазо, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кукуте
13:1200
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Кукута
|По-английски
|Cucuta
|Столица региона
|Кукута является столицей региона
|Население города
|721 398 чел.
|Аэропорт
|Камило Дазо CUC
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|309 м. от уровня моря
Где находится Кукута на карте
Кукута