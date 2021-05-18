Полезная информация о Летиции
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Местное время в Летиции
14:4116
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Летиция
|По-английски
|Leticia
|Столица региона
|Летиция является столицей региона
|Население города
|29 666 чел.
|Аэропорт
|Генерал А. В. Кобо LET
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|82 м. от уровня моря
Где находится Летиция на карте
Летиция