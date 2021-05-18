Всё о Манисалесе

Полезная информация о Манисалесе

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Местное время в Манисалесе
13:1206
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаМанисалес
По-английскиManizales
Столица регионаМанисалес является столицей региона
Население города357 814 чел.
АэропортЛа-Нубиа MZL
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота2 119 м. от уровня моря

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