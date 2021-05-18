Полезная информация о Манисалесе
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Местное время в Манисалесе
13:1206
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Манисалес
|По-английски
|Manizales
|Столица региона
|Манисалес является столицей региона
|Население города
|357 814 чел.
|Аэропорт
|Ла-Нубиа MZL
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|2 119 м. от уровня моря
Где находится Манисалес на карте
Манисалес