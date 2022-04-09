Что вас ожидает

Природное сокровище Колумбии

Место, куда вы отправитесь, находится всего в двух часах от Медельина. По пути я буду рад рассказать о жизни в стране и ответить на ваши вопросы. Приближаясь к камню возрастом в 70 млн лет, вы узнаете, что говорят о его образовании и как к нему относились в древности коренные народы региона. Также поговорим о возникновении водохранилища — я объясню, почему решили затопить окрестные поселения. Поднявшись на вершину, вы взглянете на тропические дали с разливами озера. А если захотите, сможете усилить впечатления об Эль Пеньоле: здесь организовывают полеты на вертолете и предлагают взять в аренду скоростную лодку.

Гуатапе — сказка, созданная местными жителями

В окрестностях Эль Пеньоля вы увидите виллы известных людей и насладитесь новыми впечатляющими пейзажами, открывающимися за каждым поворотом. А после отправитесь в удивительную деревушку Гуатапе. Это место — настоящий рай для атмосферных прогулок и ярких фотосессий. Почти все улицы здесь пешеходные, а фасады поражают воображение не только красками, но и всевозможными деталями, которыми украсили свои дома семьи, живущие в них поколениями. В Гуатапе вы также осмотрите красивую белоснежную церковь, а у серебристой скульптуры рыбы поговорим о том, какое она имеет отношение к камню-скале.

Организационные детали