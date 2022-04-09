Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе

Посетить одно из самых потрясающих мест Колумбии и влюбиться в сказочный город-галерею

Индивидуальная
«Лучший вид в мире» — табличка с такой надписью встречает у лестницы на вершину каменного айсберга.

И поверьте, с этим заявлением не хочется спорить! Вы оцените пейзажи исполина на фоне сочно-зеленой долины и взглянете с высоты на водоем с сотней островков.

А после познакомитесь с деревушкой вечного праздника и узнаете, чем примечательны фасады ее разноцветных домов.
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Скала Эль Пеньоль и красочный Гуатапе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Природное сокровище Колумбии

Место, куда вы отправитесь, находится всего в двух часах от Медельина. По пути я буду рад рассказать о жизни в стране и ответить на ваши вопросы. Приближаясь к камню возрастом в 70 млн лет, вы узнаете, что говорят о его образовании и как к нему относились в древности коренные народы региона. Также поговорим о возникновении водохранилища — я объясню, почему решили затопить окрестные поселения. Поднявшись на вершину, вы взглянете на тропические дали с разливами озера. А если захотите, сможете усилить впечатления об Эль Пеньоле: здесь организовывают полеты на вертолете и предлагают взять в аренду скоростную лодку.

Гуатапе — сказка, созданная местными жителями

В окрестностях Эль Пеньоля вы увидите виллы известных людей и насладитесь новыми впечатляющими пейзажами, открывающимися за каждым поворотом. А после отправитесь в удивительную деревушку Гуатапе. Это место — настоящий рай для атмосферных прогулок и ярких фотосессий. Почти все улицы здесь пешеходные, а фасады поражают воображение не только красками, но и всевозможными деталями, которыми украсили свои дома семьи, живущие в них поколениями. В Гуатапе вы также осмотрите красивую белоснежную церковь, а у серебристой скульптуры рыбы поговорим о том, какое она имеет отношение к камню-скале.

Организационные детали

  • С собой рекомендую взять солнцезащитный крем, головной убор и солнечные очки
  • Дополнительные опциональные расходы: подъем на вертолете — 70$/человека, аренда лодки для прогулки по озеру — 50$ (помещается до 4 человек), обед и перекусы

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Медельина

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньЭль Пеньоль🗽Достопримечательности♠️Галереи
У нас ещё много экскурсий 😎 в Медельине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Медельине
ХОРОШО
🇨🇴
ТАМ