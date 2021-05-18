Полезная информация о Нейве

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Местное время в Нейве
14:4123
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаНейва
По-английскиNeiva
Столица регионаНейва является столицей региона
Население города352 855 чел.
АэропортЛа Маргуита NVA
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота461 м. от уровня моря

Где находится Нейва на карте

Нейва фото города
Нейва

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