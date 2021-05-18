Полезная информация о Перейре

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Местное время в Перейре
13:1223
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаПерейра
По-английскиPereira
Столица регионаПерейра является столицей региона
Население города440 118 чел.
АэропортМатекана PEI
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота1 414 м. от уровня моря

Где находится Перейра на карте

Перейра фото города
Перейра

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