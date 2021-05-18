Полезная информация о Перейре
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Местное время в Перейре
13:1223
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Перейра
|По-английски
|Pereira
|Столица региона
|Перейра является столицей региона
|Население города
|440 118 чел.
|Аэропорт
|Матекана PEI
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|1 414 м. от уровня моря
Где находится Перейра на карте
Перейра