Полезная информация о Сан-Хосе
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Местное время в Сан-Хосе
14:4823
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇷 Коста-Рика
|Название города
|Сан-Хосе
|По-английски
|San Jose
|Это столица
|Сан-Хосе является столицей Коста-Рики
|Население города
|335 007 чел.
|Аэропорт
|Хуан Сантамария SJO
|Часовой пояс
|America/Costa_Rica
|Средняя высота
|1 161 м. от уровня моря
Где находится Сан-Хосе на карте
Сан-Хосе