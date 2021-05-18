Полезная информация о Сан-Хосе

Что нужно знать о Сан-Хосе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Хуан Сантамария, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Хосе
14:4823
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇷 Коста-Рика
Название городаСан-Хосе
По-английскиSan Jose
Это столицаСан-Хосе является столицей Коста-Рики
Население города335 007 чел.
АэропортХуан Сантамария SJO
Часовой поясAmerica/Costa_Rica
Средняя высота1 161 м. от уровня моря

Где находится Сан-Хосе на карте

Сан-Хосе фото города
Сан-Хосе

Когда лучше лететь в Сан-Хосе

Расписание авиа-рейсов