Полезная информация о Кувейт
Что нужно знать о Кувейт: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Кувейт
|Название
|Кувейт
|Эмодзи флаг
|🇰🇼
|Полное название
|Государство Кувейт
|По-английски
|Kuwait
|Города
|Список городов
|Валюта
|Кувейтский динар
|Площадь
|17 820 км²
|Население
|4 330 308 чел.
|Телефонный код
|+965
|Код ISO
|KW
|Основной домен
|.KW
|Соседние страны
|🇮🇶 Ирак🇸🇦 Саудовская Аравия