Всё о Кувейт

Полезная информация о Кувейт

Что нужно знать о Кувейт: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Кувейт
Флаг Кувейт
НазваниеКувейт
Эмодзи флаг🇰🇼
Полное названиеГосударство Кувейт
По-английскиKuwait
ГородаСписок городов
ВалютаКувейтский динар
Площадь17 820 км²
Население4 330 308 чел.
Телефонный код+965
Код ISOKW
Основной домен.KW
Соседние страны🇮🇶 Ирак🇸🇦 Саудовская Аравия

Где находится Кувейт на карте