Всё о Луангпхабанге

Полезная информация о Луангпхабанге

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Местное время в Луангпхабанге
02:4234
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇦 Лаос
Название городаЛуангпхабанг
По-английскиLuang Prabang
Столица регионаЛуангпхабанг является столицей региона
Население города47 378 чел.
АэропортЛуангпхабанг LPQ
Часовой поясAsia/Vientiane
Средняя высота300 м. от уровня моря

Где находится Луангпхабанг на карте

Луангпхабанг фото города
Луангпхабанг

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