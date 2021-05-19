Полезная информация о Луангпхабанге
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Местное время в Луангпхабанге
02:4234
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇦 Лаос
|Название города
|Луангпхабанг
|По-английски
|Luang Prabang
|Столица региона
|Луангпхабанг является столицей региона
|Население города
|47 378 чел.
|Аэропорт
|Луангпхабанг LPQ
|Часовой пояс
|Asia/Vientiane
|Средняя высота
|300 м. от уровня моря
Где находится Луангпхабанг на карте
Луангпхабанг