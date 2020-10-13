Летим в Луангпхабанг

Как добраться до Луангпхабанга на самолёте

В Луангпхабанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Luang Prabang International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Луангпхабанга

  1. Луангпхабанг LPQ
    Luang Prabang International Airport

Самые дешёвые билеты в Луангпхабанг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇱🇦Вьентьяна4 06835м
20.05.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура6 57710ч 25м (⇵1)
04.03.2021из 🇻🇳Ханоя12 1526ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇱🇦Пхонсавана15 4082ч 10м (⇵1)
15.07.2021из 🇨🇳Пекина24 71528ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇹🇭Бангкока26 1109ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Луангпхабанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бангкок

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Луангпхабанга