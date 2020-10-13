Как добраться до Луангпхабанга на самолёте
В Луангпхабанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Luang Prabang International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Луангпхабанга
- Луангпхабанг LPQLuang Prabang International Airport
Самые дешёвые билеты в Луангпхабанг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇱🇦Вьентьяна
|4 068
|35м
|20.05.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|6 577
|10ч 25м (⇵1)
|04.03.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|12 152
|6ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇱🇦Пхонсавана
|15 408
|2ч 10м (⇵1)
|15.07.2021
|из 🇨🇳Пекина
|24 715
|28ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|26 110
|9ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Луангпхабанга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Луангпхабанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бангкок
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