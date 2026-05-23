Луангпрабанг: путешествие в сердце древнего Лаоса

Насыщенное знакомство с духом и историей региона
Поездка в Луангпрабанг — город, который хранит душу Лаоса — понравится всем, кто ценит гармонию природы и культуры.

За один день вы увидите всё самое знаковое: от водопадов и заповедных лесов до золотых храмов и древних холмов.

А ещё прочувствуете ритм жизни, в котором сплелись буддийское спокойствие, колониальное очарование и красота тропической природы.
Описание трансфер

8:00–10:00: природа в сиянии утра

Водопад Куангси. Мы отправимся к главному чуду местной природы — многоуровневому водопаду с водой невероятного бирюзового оттенка. Здесь у вас будет время насладиться видом каскадов, сделать фотографии и, если захотите, освежиться в прохладных водоёмах.

Заповедник азиатских медведей. Рядом с водопадом находится центр спасения солнечных и чёрных медведей, находящихся под угрозой исчезновения. Вы увидите этих удивительных животных и узнаете о работе по их реабилитации.

10:00–11:00: традиции горных племён

Деревня народа хмонг. По пути в город мы посетим традиционное поселение. Вы познакомитесь с бытом одной из самых самобытных этнических групп Лаоса, сохранившей свой язык, ремёсла и уникальные верования, где мир духов предков тесно переплетается с природой.

11:00–12:30: Возвращение в Луангпрабанг и храмовая архитектура

Ват Сьенгтхонг. Мы посетим королевский монастырь — шедевр лаосского храмового зодчества. Его называют «Городом золотых храмов». Я расскажу о символизме архитектурных деталей, буддийской иконографии и значении этого места в истории королевства Лансанг, считающегося золотым веком лаосской государственности.

12:30–14:00: обед и неторопливая прогулка

Сначала вам предложат попробовать блюда лаосской кухни. После обеда мы неспешно пройдём по улочкам, внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы почувствуете ритм города, где колониальная архитектура мирно соседствует с древними ватами.

14:00 — 15:30: панорама с холма Пхуси

Восхождение на холм. Нас ждёт подъём по лестнице, ведущей к самой известной смотровой площадке. Наградой станет завораживающий вид на весь Луангпрабанг, величественный Меконг и окружающие город горы. Это идеальный момент для осмысления увиденного.

15:30 — 16:00: завершение дня

Организационные детали

  • Трансфер по программе проходит на легковом автомобиле с кондиционером
  • Мы будем много гулять пешком, так что одежда и обувь должны быть удобными
  • Также посетим храмы, поэтому предпочтительна одежда с закрытыми коленями и локтями

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — ваш гид в Луангпрабанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 61 туриста
Я живу в Лаосе с 2020 года, хорошо знаю его историю и современную жизнь. Люблю эту страну и, надеюсь, что вы тоже влюбитесь в неё за время нашей экскурсии!

