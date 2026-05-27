Лаосское оперное шоу «Свет Будды»: билеты и трансфер на тук-туке

Познакомиться с буддистским наследием Луангпрабанга - через танец, музыку и свет
Знаете ли вы, почему Луангпрабанг называют городом Будды? Приглашаем вас выяснить это на необычном для европейца традиционном лаосском представлении. Вас ждёт духовное путешествие и история о карме и просветлении.

Мы организуем трансфер из отеля, а после представления у вас будет возможность сфотографироваться с артистами.
Лаосское оперное шоу «Свет Будды»: билеты и трансфер на тук-туке

Описание билета

18:30 — тук-тук с открытым верхом заберёт вас из отеля. По дороге вы полюбуетесь вечерним Луангпрабангом

19:00 — в театре вы получите билеты и займёте места

19:30–20:50 — представление «Свет Будды»

После спектакля вы при желании сфотографируетесь с артистами у театра, а затем тук-тук отвезёт вас в отель.

Организационные детали

  • Билеты на представление и трансфер на тук-туке входят в стоимость
  • Пожалуйста, будьте готовы к выезду за 10 минут до встречи — в случае опоздания к началу представления вход в театр возможен только во время антракта
  • Места в театре распределяются на стойке регистрации при предъявлении билетов

ежедневно в 18:30

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Участник$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Луангпрабанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша туристическая компания создана, чтобы дарить вам культурные и природные открытия Лаоса. Мы предлагаем тщательно отобранные экскурсии, культурные мероприятия, шоу и городские абонементы, чтобы путешественники познакомились с Лаосом легко, удобно
и осознанно. От экологичных городских туров на электромобилях до живых культурных представлений и поездок к природным достопримечательностям — 856.today объединяет надёжных местных партнёров и простые решения для бронирования как онлайн, так и на месте. Мы делаем акцент на качестве, прозрачной организации и устойчивом туризме, помогая гостям глубже понять лаосскую культуру и одновременно поддерживать местные сообщества.

