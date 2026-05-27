Знаете ли вы, почему Луангпрабанг называют городом Будды? Приглашаем вас выяснить это на необычном для европейца традиционном лаосском представлении. Вас ждёт духовное путешествие и история о карме и просветлении.
Мы организуем трансфер из отеля, а после представления у вас будет возможность сфотографироваться с артистами.
Описание билета
18:30 — тук-тук с открытым верхом заберёт вас из отеля. По дороге вы полюбуетесь вечерним Луангпрабангом
19:00 — в театре вы получите билеты и займёте места
19:30–20:50 — представление «Свет Будды»
После спектакля вы при желании сфотографируетесь с артистами у театра, а затем тук-тук отвезёт вас в отель.
Организационные детали
- Билеты на представление и трансфер на тук-туке входят в стоимость
- Пожалуйста, будьте готовы к выезду за 10 минут до встречи — в случае опоздания к началу представления вход в театр возможен только во время антракта
- Места в театре распределяются на стойке регистрации при предъявлении билетов
ежедневно в 18:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Луангпрабанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша туристическая компания создана, чтобы дарить вам культурные и природные открытия Лаоса. Мы предлагаем тщательно отобранные экскурсии, культурные мероприятия, шоу и городские абонементы, чтобы путешественники познакомились с Лаосом легко, удобно
