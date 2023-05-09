Индивидуальная
6 часов
Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
Глубокое и интересное знакомство с культурой, историей, главными символами и настоящей жизнью города
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ванг Вьенг - экотуризм по-лаосски
Начало: Вьентьян, ресторан Khop Chai Deu
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Храмы и легенды Вьентьяна
Начало: Ресторан Khop Chai Deu во Вьентьяне
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$175 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDMITRY9 мая 2023Никита -очень знающий профессиональный гид и очень интересный человек. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Вьентьяну в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Вьентьяну в июне 2024
Сейчас во Вьентьяне в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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