Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » во Вьентьяне на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Вьентьяну в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Вьентьяне Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос Ванг Вьенг - экотуризм по-лаосски Храмы и легенды Вьентьяна В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Вьентьяну в июне 2024 Сейчас во Вьентьяне в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Отправляйтесь в экскурсионный тур во Вьентьян на 1 день, гиды Вьентьяна подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Вьентьян так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Лаоса на русском языке