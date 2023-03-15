На нашей большой обзорной прогулке вы узнаете, почему Лаос и Вьентьян так сильно отличаются от других стран и столиц Юго-Восточной Азии. Посетите важнейшие буддийские святыни и изучите старинные храмовые фрески. Услышите главное об историческом прошлом. И отдельно мы поговорим об особой философии жизни лаосцев. Надеюсь, первый взгляд на Вьентьян не оставит вас равнодушными к этой маленькой стране, которая, при правильном с ней знакомстве, может дать очень многое каждому своему гостю.

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Описание

Что вас ожидает

Аутентичная Азия

Лаос — небольшая, но удивительная страна. Её история, география и культура известна немногим, ведь здесь нет моря и развитой туристической инфраструктуры. Лаос не может состязаться в популярности с соседним Тайландом, Вьетнамом или Камбоджей. Однако его природа поражает, а культура вдохновляет и вызывает почтение. Лаос сохранил в себе массу черт Старой Азии, которые больше нигде не найти. А Вьентьян — пожалуй, единственная в регионе спокойная, будто бы даже сонная столица, где жителям подчас нет дела до стандартных графиков дня, работы, бурного развития планеты и вообще чего-то, что происходит где-то далеко.

Взгляд изнутри и ценные советы от местного жителя

Я хочу показать Лаос таким, каким он ценен для его жителей. Рассказать, почему и как эта страна разительно отличается от всех других в Юго-Восточной Азии. А также приоткрыть те детали жизни и такие места, о которых почти не найти информации в интернете или книгах.

Я стараюсь делать экскурсии интерактивными и увлекательными: мне бы хотелось, чтобы гости познакомились с традициями и ритуалами простых лаосцев, побывали в храмах и исторических местах Вьентьяна, увидели, чем здесь живут люди и сами попробовали прожить моменты, как они — будь то обращение к монаху за удачей или же традиционная трапеза. Тем не менее, я всегда готов подстроиться под гостей и их интересы.

Также от меня вы получите много важной и ценной информации по планированию дальнейшего путешествия, которая позволит вам существенно сэкономить время и деньги, а также выбирать лучшее из того, что Лаос и лаосцы могут вам предложить.

Примерный план прогулки по столице

Ват Сисакет — классический буддийский храм, построенный во времена короля Чао Анувонга. Мы поговорим об истории Лаоса, а также осмотрим сохранившиеся фрески и архитектурные памятники на территории храма.

— классический буддийский храм, построенный во времена короля Чао Анувонга. Мы поговорим об истории Лаоса, а также осмотрим сохранившиеся фрески и архитектурные памятники на территории храма. Ват Хопхракэу — ключевое место в истории страны, где долгое время находился Изумрудный Будда — важнейший религиозный символ для жителей Лаоса и Таиланда.

— ключевое место в истории страны, где долгое время находился Изумрудный Будда — важнейший религиозный символ для жителей Лаоса и Таиланда. Ват Симуанг — центральный действующий храм Лаоса, где вы познакомитесь с местными традициями и сами опробуете некоторые из них.

— центральный действующий храм Лаоса, где вы познакомитесь с местными традициями и сами опробуете некоторые из них. Музей военной истории — я расскажу о «Секретной войне» в Лаосе в 1960-1970 гг. и этой главе в истории страны и всей Юго-Восточной Азии.

— я расскажу о «Секретной войне» в Лаосе в 1960-1970 гг. и этой главе в истории страны и всей Юго-Восточной Азии. Триумфальная арка Патусай , символ победы — кроме осмотра арки, мы также зайдём на небольшой рынок сувениров.

, символ победы — кроме осмотра арки, мы также зайдём на небольшой рынок сувениров. Священная золотая ступа Тад Луанг — главный символ Вьентьяна и всего Лаоса в целом. Обойдём саму ступу, посмотрим на самого крупного в городе Лежащего Будду, а также рассмотрим другие достопримечательности площади вокруг Тад Луанга.

— главный символ Вьентьяна и всего Лаоса в целом. Обойдём саму ступу, посмотрим на самого крупного в городе Лежащего Будду, а также рассмотрим другие достопримечательности площади вокруг Тад Луанга. Обед или ужин в лаосском ресторане.

По желанию, мы можем убрать и/или добавить Будда-парк (уникальный скульптурный парк религиозной тематики в 25 км от города), Музей шёлка или что-то ещё, в соответствие с вашими пожеланиями (местный бар, шоппинг и т. д.).

Организационные детали