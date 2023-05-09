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весёлый и многосторонний человек, знающий особенности местной еды, культуры и религии. Мы поражены его выносливостью и продуктивностью, он рассказывал без остановки много часов не только об истории Лаоса, но и о многих вещах, которые можно узнать только после продолжительного проживаемы в стране! Экскурсия очень понравилась! Много нового подчеркнули для себя и увидели столицу Лаоса с очень необычной стороны. Посмотрели необычные места, которые которые просто физически невозможно посмотреть за один день пребывания в городе и его окраинах без местного человека, знающего все специфические аспекты культуры страны. Появилось желание вернуться и попутешествовать по стране снова. Будем вас рекомендовать всем своим знакомым и друзьям! До скорых встреч, Владимир и Евгения:))