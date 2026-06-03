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Вьентьян за один день: самое интересное в столице Лаоса
Будда-парк, Тхат Луанг, Патусай - знаковые места и живая культура
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Мистический Вьентьян
Путешествие в глубь лаосской самобытности, где древние традиции и фольклор оживают на каждом шагу
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От золотой ступы до Будда-парка: большое знакомство с Вьентьяном
Погрузиться в культуру Лаоса и увидеть главные символы столицы
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Ответы на вопросы от путешественников по Вьентьяну в категории «Летние»
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