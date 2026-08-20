Моя экскурсия по Вьентьяну включает буддистские храмы города (Ват Симуанг, Ват Хопхракэу, Ват Сисакет), музей военной истории, Будда-парк, золотую ступу Тад Луанг и комплекс вокруг неё, триумфальную арку Патусай.
Однако, я
Однако, я
Описание экскурсииПримерная программа нашей экскурсии • Встреча возле ресторана Khop Chai Dei или в удобном для вас месте.
- Знакомство и прогулка по городу к Президентскому дворцу.
- Ват Сисакет: классический буддийский храм, построенный во времена короля Чао Анувонга. Мы поговорим об истории Лаоса, а также осмотрим сохранившиеся фрески и архитектурные памятники на территории храма.
- Ват Хопхракэу: ключевое место в истории Лаоса, где долгое время находился Изумрудный Будда — важнейший религиозный символ для жителей Лаоса и Тайланда.
- Ват Симуанг: центральный действующий храм Лаоса, где мы познакомимся с местными традициями и сами опробуем некоторые из них.
- Музей военной истории: мы узнаем о «Секретной войне» в Лаосе в 1960-1970 гг. и поговорим об этой странице истории страны и Юго-Восточной Азии.
- Триумфальная арка Патусай, символ победы: кроме осмотра арки, мы также зайдём на небольшой рынок сувениров.
- Священная золотая ступа Тад Луанг — главный символ Вьентьяна и всего Лаоса в целом. Мы обойдём саму ступу, посмотрим на самого крупного в городе Лежачего Будду, ознакомимся с другими достопримечательностями площади вокруг Тад Луанга.
- Обед или ужин в лаосском ресторане. По желанию • Будда-парк: уникальный скульптурный парк религиозной тематики, который находится примерно в 25 км. от города.
- Музей шёлка.
- Что-то ещё, в соответствие с вашими пожеланиями. Быть может, вы хотите посмотреть на местный бар или купить что-то на китайском рынке? Напишите мне, что может быть вам интересно, и мы добавим это в наши планы. Важная информация Перед бронированием экскурсии, пожалуйста, обратите внимание на некоторые организационные детали. Во Вьентьяне достаточно жарко, потому лучше иметь с собой шляпу и крем от загара. Часто бывает и дождь: к этому тоже стоит быть готовым и одеться соответствующим образом. Для посещения храмов настоятельно не рекомендуется носить короткие шорты или юбки (ниже колен).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Президентский дворец
- Ват Сисакет
- Ват Хопхракэу
- Ват Симуанг
- Музей военной истории
- Триумфальная арка Патусай
- Священная золотая ступа Тад Луанг
- Будда-парк (по желанию)
Что включено
- Русский гид, полная пешая экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы включают себя оплату билетов в храмы для каждого гостя и гида (около $5-6 на всё с человек). Дополнительно мы можем в любой момент заказать такси через приложение, за что также платят гости.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресторан Хоп Чай Деу во Вьентьяне
Завершение: Ресторан Khop Chai Deu во Вьентьяне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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