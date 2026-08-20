читать дальше уменьшить

всегда подстраиваюсь под гостей и их интересы, и мы можем что-то пропустить, а что-то добавить: ведь, может быть, вам не очень интересно что-то о войнах или совсем не хочется покупать никаких сувениров? Я всегда рад внести корректировки.



Экскурсия пешая, однако мы всегда можем быстро вызвать такси, если ходить уже больше не хочется или погода начала портиться.