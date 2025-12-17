Несмотря на то, что Рига не является родиной модерна, она стала метрополией этого архитектурного стиля благодаря его огромному количеству и разнообразию представленному в Риге.
На нашей рижской прогулке в стиле модерн
На нашей рижской прогулке в стиле модерн
Описание экскурсииКонец XIX века был периодом «Прекрасной эпохи» (бель эпок) для Европы, эпохой развития искусств, науки, промышленности, внедрения новых передовых технологий и инноваций не только в промышленности, но и в искусстве. И для Риги, как одного из наиболее развитых культурно, экономически и промышленно городов российской империи конца XIX и начала XX века это был период небывалого подъёма и роста, период демографического бума и соответственно периодом бурного строительства. И как раз в это время в Европе и возник модерн, который уже к 1899 году добрался и до Риги и подавляющее большинство зданий периода до Первой Мировой войны в городе было построено в стиле арнуво (новое искусство), их оказалось настолько много (более 800!), как нигде в мире, поэтому Рига и стала общепризнанной столицей архитектурного модерна. Важная информация: Экскурсия проводится в случае, если на нее записались минимум 2 человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши
Завершение: Улица Алберта 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится в случае
- Если на нее записались минимум 2 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Риги
Индивидуальная
до 10 чел.
Интриги Риги
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига - цветок средневековья
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
20 дек в 12:00
21 дек в 13:00
€67 за всё до 8 чел.