Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



На нашей рижской прогулке в стиле модерн читать дальше вы увидите не только самые красивые образцы стиля, но и узнаете о его поднаправлениях — это и эклектично-декоративный модерн, это и национальный романтизм, перпендикулярный модерн и уже к концу экскурсии вы сможете с легкостью отличать модерн от других архитектурных стилей. Несмотря на то, что Рига не является родиной модерна, она стала метрополией этого архитектурного стиля благодаря его огромному количеству и разнообразию представленному в Риге.На нашей рижской прогулке в стиле модерн

Лина Ваш гид в Риге Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком 15% Скидка на заказ 35 выгода €5.20 €29.80 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Конец XIX века был периодом «Прекрасной эпохи» (бель эпок) для Европы, эпохой развития искусств, науки, промышленности, внедрения новых передовых технологий и инноваций не только в промышленности, но и в искусстве. И для Риги, как одного из наиболее развитых культурно, экономически и промышленно городов российской империи конца XIX и начала XX века это был период небывалого подъёма и роста, период демографического бума и соответственно периодом бурного строительства. И как раз в это время в Европе и возник модерн, который уже к 1899 году добрался и до Риги и подавляющее большинство зданий периода до Первой Мировой войны в городе было построено в стиле арнуво (новое искусство), их оказалось настолько много (более 800!), как нигде в мире, поэтому Рига и стала общепризнанной столицей архитектурного модерна. Важная информация: Экскурсия проводится в случае, если на нее записались минимум 2 человека.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату