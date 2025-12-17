Мои заказы

Секреты рижских фасадов: прогулка в стиле модерн

Несмотря на то, что Рига не является родиной модерна, она стала метрополией этого архитектурного стиля благодаря его огромному количеству и разнообразию представленному в Риге.

На нашей рижской прогулке в стиле модерн
вы увидите не только самые красивые образцы стиля, но и узнаете о его поднаправлениях — это и эклектично-декоративный модерн, это и национальный романтизм, перпендикулярный модерн и уже к концу экскурсии вы сможете с легкостью отличать модерн от других архитектурных стилей.

Описание экскурсии

Конец XIX века был периодом «Прекрасной эпохи» (бель эпок) для Европы, эпохой развития искусств, науки, промышленности, внедрения новых передовых технологий и инноваций не только в промышленности, но и в искусстве. И для Риги, как одного из наиболее развитых культурно, экономически и промышленно городов российской империи конца XIX и начала XX века это был период небывалого подъёма и роста, период демографического бума и соответственно периодом бурного строительства. И как раз в это время в Европе и возник модерн, который уже к 1899 году добрался и до Риги и подавляющее большинство зданий периода до Первой Мировой войны в городе было построено в стиле арнуво (новое искусство), их оказалось настолько много (более 800!), как нигде в мире, поэтому Рига и стала общепризнанной столицей архитектурного модерна. Важная информация: Экскурсия проводится в случае, если на нее записались минимум 2 человека.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши
Завершение: Улица Алберта 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится в случае
  • Если на нее записались минимум 2 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

