6 отзывов оставили туристы

Представьте себе город, где каждый камень на улицах хранит в себе часть истории, а стены древних зданий рассказывают о прошлом.Рига, с её богатым средневековым наследием, предлагает уникальную возможность окунуться в

мир крестоносцев, монахов, алхимиков и вольных каменщиков. Эта индивидуальная экскурсия позволит вам взглянуть на знакомые места под совершенно другим углом. Начиная от первого центра средневековой Риги у церкви Святого Петра и заканчивая величественным Домским собором, вы узнаете, какие тайные знаки оставили ордена и тайные общества на наших домах. Помимо визуального погружения в историю, экскурсия предлагает уникальный шанс узнать о самых знаменитых подземельях Риги, жизни в монастырях и секретах, которые хранят стены Домского собора. Дополнительные расходы минимальны, но впечатления и знания, которые вы получите, останутся с вами навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия «Рига - цветок средневековья» особенно хороша с марта по январь. В это время можно насладиться органными концертами в Домском соборе и погрузиться в атмосферу средневековой Риги.

Сейчас август — это идеальное время.