6 отзывов оставили туристы

Представьте себе город, где каждый камень на улицах хранит в себе часть истории, а стены древних зданий рассказывают о прошлом.
Рига, с её богатым средневековым наследием, предлагает уникальную возможность окунуться в
Рига, с её богатым средневековым наследием, предлагает уникальную возможность окунуться в
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные тайны средневековой Риги
- 🏰 Посещение Домского собора
- 🧩 Интересные легенды и символы
- 🎵 Органные концерты в Домском соборе
- 🛡️ Истории о монастырях и крепостных стенах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия «Рига - цветок средневековья» особенно хороша с марта по январь. В это время можно насладиться органными концертами в Домском соборе и погрузиться в атмосферу средневековой Риги.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Святого Петра
- Домский собор
- Крепостная стена
- Зал капитула
- Крестовая галерея
Описание экскурсии
Программа
- Начнем в старинном квартале, где находился первый центр средневековой Риги. Сейчас около церкви Святого Петра исполняют желания Бременские музыканты и продают сувениры, однако когда-то здесь шумели нешуточные страсти.
- Заглянув на короткую узкую улочку, попытаемся найти следы давно минувших лет. Я расскажу вам о самых знаменитых подземельях Риги и жизни в монастырях. Мы найдем хорошо сохранившийся участок настоящей крепостной стены.
- Вторая часть экскурсии пройдет в одном из самых древних зданий нашего города — Домском соборе, впитавшем дух восьми веков. Войдя в храм, сразу понимаешь, что готика — это свет, бестелесность и вечное стремление человеческой души ввысь. Лучи солнца проникают внутрь через ажурные окна, украшенные красочными витражами, а в алтарной части расцветает шестилепестковая роза. Стены собора украшают эпитафные гербы знатных родов и гильдий. Здесь можно отыскать герб рода Бенкендорф, Черноголовых и прекрасно сохранившуюся каменную эпитафию славному роду Тизенгаузенов.
Я расскажу:
- какие тайны хранит этот древний храм;
- какие легенды рассказывают старожилы о хранителях сокровищ собора;
- почему «окаменела» маленькая мышка кружевной решетки;
- чем славится Зал капитула и Крестовая галерея Домского монастыря;
- в чем секрет «одухотворенности» знаменитого органа.
Я надеюсь, что после этой экскурсии в ваших воспоминаниях, как и у Николая Рериха, Рига останется «прежде всего, одухотворенной величественным собором».
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в музей (Домский собор и Крестовая галерея) — 5 евро/чел;
- C конца марта до конца января в концертном зале Домского собора проходят органные концерты. Концерт в Домском соборе (12:00, кроме воскресенья) — 15 евро/чел.
- Если вы хотите посетить концерт до или после экскурсии, то дату и время необходимо согласовать заранее.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.
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Ф
Спасибо огромное Александре. Интересно, комфортно, не спеша все посмотрели
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С
Александра, спасибо огромное за экскурсию! Было интересно слушать человека, влюбленного в свой город и готового делиться своими знаниями. Приятным бонусом оказалась возможность побывать в тех уголках Риги, которые не входят
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О
Александра очень отзывчивый человек и компетентный гид. Она встретила нас в отеле, построила маршрут так, что в морозный день на не удалось замерзнуть. Экскурсия была содержательна и не утомительна. То,
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С
Громадное спасибо нашему экскурсоводу - Александре! Очень интересно, нестандартно, с множеством деталей - так подавалась вся информация. Обязательно обратимся к Александре вновь, когда будем в Риге, потому что у нее очень многое еще осталось, что рассказать!
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Д
Отличная экскурсия! Александра мастер своего дела! Нам с супругой все понравилось, для себя узнали много нового из истории средневековой Риги, а, главное, увидели такие места города, которые без Александры никогда бы не заметили.
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