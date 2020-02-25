56 отзывов оставили туристы

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Интриги Риги

Изучить городские фасады и открыть их сюжеты на экскурсии по Старому городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии56 отзывов
4.96
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 39 мин.
Елена – Гид в Риге
Приготовьтесь провести большую часть прогулки с гордо поднятой головой, ведь вам предстоит открыть тайны рижских фасадов.

Вы научитесь считывать их символику и услышите истории 📖, скрытые за стенами.

Проследите исторический путь Риги и узнаете о ее брендах.

А фоном для секретов и сюжетов прошлого станут главные достопримечательности 🏛️ Риги: Домский собор, Дом Черноголовых, церковь ⛪ Святого Петра и многие другие.
Интриги Риги
Интриги Риги

Что вас ожидает

Символизм и загадки рижских фасадов
С первых минут прогулки вы поймете, что, если внимательно посмотреть на здания Риги, они расскажут интереснейшие городские истории. Я помогу «прочитать» фасады: вы найдете замурованные маски монахов, разгадаете смысл средневековой наружной рекламы, услышите о палаче-романтике и даже определите политические взгляды хозяев, глядя на декоративные украшения домов. А у ажурного Дома Черноголовых погрузитесь в истории загадочной торговой гильдии Средневековья, в которую принимали только холостяков.

Must-see Старой Риги и ее бренды
На узких улочках поговорим о тайнах рижского бальзама и о черной кошке — символе города свободной торговли и предпринимательства. Маршрут пройдет через нарядную Ратушную площадь, мимо церкви Святого Петра с оригинальным шпилем и Домского собора — одного из крупнейших средневековых храмов Балтии. Кроме того, поговорим об истории и архитектурных особенностях латвийского дворца Петра I, замка Ливонского ордена, казармы Екаба и Пороховой башни.

Рига на арене мировой истории
Конечно, помимо секретов, тайн и интриг я расскажу об историческом пути столицы Латвии. Вы узнаете о временах, когда Рига значилась среди центральных городов мощнейшего торгового союза Руси и Европы — Ганзейского. О Риге немецкой, польской, шведской и русской, а также о том, почему до 16 века в Риге на правах граждан жили русские купцы, но в то же время это запрещалось многим латышам.

Интриги Риги
Интриги Риги
Интриги Риги
Интриги Риги
Интриги Риги
Интриги Риги
Интриги Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я люблю свой город! Когда-то знаменитый латышский оперный певец Марис Ветра написал: «Я полюбил Ригу до своего рождения и буду любить ее, когда умру». Могу подписаться под каждым его словом. Мне нравится ломать стереотипы о моем городе, которые, к сожалению, часто формируют интернет и путеводители. И с большим уважением отношусь к людям, которые не просто посещают города, а хотят узнать что-то новое, получить эмоции. Архитектура и история, великолепная кухня, художественные салоны, модный шопинг: я помогу совместить для вас приятное с полезным. При этом совершенно необязательно ограничиваться только пределами Риги. Если вы путешествуете вдвоем-втроем, то мой автомобиль в вашем распоряжении, и мы сможем познакомиться с интереснейшими местами Латвии — рыцарскими замками, дворцом Растрелли, загородными поместьям местного дворянства, продегустировать настоящую латышскую кухню и знаменитую копченую рыбку. Пишите, приезжайте, получайте удовольствие!
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56 отзывов оставили туристы

Сергей
25 февраля 2020
Большое спасибо Елене за содержательную и очень интересную экскурсию. Никакие происки погоды и дождь не смогли испортить позитивное впечатление от экскурсии и наше настроение. Наоборот, это добавило определенного Балтийского шарма. Еще раз спасибо и успехов!!!
24 февраля 2020
Спасибо большое Елене) очень позитивная, энергичная) раскрыла для нас тайны Риги) мы полюбили этот город)
21 января 2020
Елена - знающий гид, интересный рассказчик, позитивный и приятный в общении человек. Однозначно рекомендуем ее экскурсии.
16 января 2020
Елена прекрасно провела экскурсию по Риге. Маршрут продуман, мы были с двумя детьми (6 и 12 лет) они тоже в восторге. Все места обязательные к осмотру, с историями, и атмосферой Старой Риги! Елена профи!
12 января 2020
Огромное спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Елена обладает как глубокими историческими познаниями, так и достоверно владеет уникальными фактами современной жизни города. Кроме того, ее прекрасное чувство юмора добавляет шарма, а так же способствует лучшему усвоению информации. Очень признательны за проведённое время. Всем рекомендуем Елену как интереснейшего экскурсовода по Риге,
Марина
10 января 2020
Огромное спасибо Елене за удивительную и познавательную экскурсию по Риге! Елена отличный рассказчик, увлекает с первых слов, всей нашей группе было безумно интересно узнать историю этого чудесного города. Информация Еленой подается не сухо, а интересно и с долей хорошего юмора, так что два с половиной часа экскурсии пролетают незаметно. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом, она вам поможет ориентироваться в нем и в его истории и традициях.
9 января 2020
Очень понравилась экскурсия, Елена очень интересно рассказывает и заинтересовала не только взрослых, но и детей. Огромное спасибо за интересную экскурсию!
9 января 2020
Мы остались в восторге 👍
8 января 2020
Очень интересная и живая экскурсия! Елена-отличный гид, знающий и любящий свой город. За 1 день многое узнали о Риге.
7 января 2020
Все было отлично
Ещё 46 отзывов

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