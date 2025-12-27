56 отзывов оставили туристы

Приготовьтесь к увлекательной прогулке по Риге, где каждый уголок хранит свои тайны.Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое, где секреты старинных фасадов, истории знаменитых брендов и величественные

достопримечательности оживут перед вами. Это уникальная возможность взглянуть на Ригу под совершенно новым углом и узнать то, что скрыто от большинства глаз. Забронируйте свое место на экскурсии «Интриги Риги» и откройте для себя город, полный историй и загадок

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Символизм и загадки рижских фасадов

С первых минут прогулки вы поймете, что, если внимательно посмотреть на здания Риги, они расскажут интереснейшие городские истории. Я помогу «прочитать» фасады: вы найдете замурованные маски монахов, разгадаете смысл средневековой наружной рекламы, услышите о палаче-романтике и даже определите политические взгляды хозяев, глядя на декоративные украшения домов. А у ажурного Дома Черноголовых погрузитесь в истории загадочной торговой гильдии Средневековья, в которую принимали только холостяков.

Must-see Старой Риги и ее бренды

На узких улочках поговорим о тайнах рижского бальзама и о черной кошке — символе города свободной торговли и предпринимательства. Маршрут пройдет через нарядную Ратушную площадь, мимо церкви Святого Петра с оригинальным шпилем и Домского собора — одного из крупнейших средневековых храмов Балтии. Кроме того, поговорим об истории и архитектурных особенностях латвийского дворца Петра I, замка Ливонского ордена, казармы Екаба и Пороховой башни.

Рига на арене мировой истории

Конечно, помимо секретов, тайн и интриг я расскажу об историческом пути столицы Латвии. Вы узнаете о временах, когда Рига значилась среди центральных городов мощнейшего торгового союза Руси и Европы — Ганзейского. О Риге немецкой, польской, шведской и русской, а также о том, почему до 16 века в Риге на правах граждан жили русские купцы, но в то же время это запрещалось многим латышам.