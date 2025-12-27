56 отзывов оставили туристы

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Интриги Риги

Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Приготовьтесь к увлекательной прогулке по Риге, где каждый уголок хранит свои тайны.

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое, где секреты старинных фасадов, истории знаменитых брендов и величественные
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достопримечательности оживут перед вами.

Это уникальная возможность взглянуть на Ригу под совершенно новым углом и узнать то, что скрыто от большинства глаз.

Забронируйте свое место на экскурсии «Интриги Риги» и откройте для себя город, полный историй и загадок

5
63 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнайте тайны рижских фасадов
  • 🏛 Откройте символику исторических зданий
  • 🕵️‍♂️ Послушайте истории о палаче-романтике
  • 🏰 Погрузитесь в атмосферу Средневековья
  • 🗺 Исследуйте главные достопримечательности Риги
  • 🌍 Узнайте о Риге на арене мировой истории
Интриги Риги
Интриги Риги
Интриги Риги

Что можно увидеть

  • Домский собор
  • Дом Черноголовых
  • Церковь Святого Петра
  • Ратушная площадь
  • Латвийский дворец Петра I
  • Замок Ливонского ордена
  • Казармы Екаба
  • Пороховая башня

Описание экскурсии

Символизм и загадки рижских фасадов

С первых минут прогулки вы поймете, что, если внимательно посмотреть на здания Риги, они расскажут интереснейшие городские истории. Я помогу «прочитать» фасады: вы найдете замурованные маски монахов, разгадаете смысл средневековой наружной рекламы, услышите о палаче-романтике и даже определите политические взгляды хозяев, глядя на декоративные украшения домов. А у ажурного Дома Черноголовых погрузитесь в истории загадочной торговой гильдии Средневековья, в которую принимали только холостяков.

Must-see Старой Риги и ее бренды

На узких улочках поговорим о тайнах рижского бальзама и о черной кошке — символе города свободной торговли и предпринимательства. Маршрут пройдет через нарядную Ратушную площадь, мимо церкви Святого Петра с оригинальным шпилем и Домского собора — одного из крупнейших средневековых храмов Балтии. Кроме того, поговорим об истории и архитектурных особенностях латвийского дворца Петра I, замка Ливонского ордена, казармы Екаба и Пороховой башни.

Рига на арене мировой истории

Конечно, помимо секретов, тайн и интриг я расскажу об историческом пути столицы Латвии. Вы узнаете о временах, когда Рига значилась среди центральных городов мощнейшего торгового союза Руси и Европы — Ганзейского. О Риге немецкой, польской, шведской и русской, а также о том, почему до 16 века в Риге на правах граждан жили русские купцы, но в то же время это запрещалось многим латышам.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 589 туристов
Я люблю свой город! Когда-то знаменитый латышский оперный певец Марис Ветра написал: «Я полюбил Ригу до своего рождения и буду любить ее, когда умру». Могу подписаться под каждым его словом.
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Мне нравится ломать стереотипы о моем городе, которые, к сожалению, часто формируют интернет и путеводители. И с большим уважением отношусь к людям, которые не просто посещают города, а хотят узнать что-то новое, получить эмоции. Архитектура и история, великолепная кухня, художественные салоны, модный шопинг: я помогу совместить для вас приятное с полезным. При этом совершенно необязательно ограничиваться только пределами Риги. Если вы путешествуете вдвоем-втроем, то мой автомобиль в вашем распоряжении, и мы сможем познакомиться с интереснейшими местами Латвии — рыцарскими замками, дворцом Растрелли, загородными поместьям местного дворянства, продегустировать настоящую латышскую кухню и знаменитую копченую рыбку. Пишите, приезжайте, получайте удовольствие!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
2
3
2
1
Olga
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает о городе и его истории. Было интересно, легко и очень уютно. Маршрут продуман до мелочей, время пролетело незаметно. От всей души рекомендуем!
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает+2
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
Экскурсия оставила самые тёплые впечатления! Наш гид Елена — настоящая энтузиастка своего дела, с любовью рассказывает
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нина
Очень интересная и познавательная прогулка по знакомому городу, погруженная в детали истории и множество интересных фактов! Спасибо Елене за информацию и хороший день! Рекомендую всем!
Очень интересная и познавательная прогулка по знакомому городу, погруженная в детали истории и множество интересных фактов!
Очень интересная и познавательная прогулка по знакомому городу, погруженная в детали истории и множество интересных фактов!
Очень интересная и познавательная прогулка по знакомому городу, погруженная в детали истории и множество интересных фактов!
Очень интересная и познавательная прогулка по знакомому городу, погруженная в детали истории и множество интересных фактов!
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А
Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
Великолепно! Спасибо Елене за прекрасную экскурсию.
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Ирина
Впечатления от экскурсии самые наилучшие. Было очень легко и надежно общаться с Еленой на этапе заказа и согласования встречи. Во время самой прогулки мы обошли все самые интересные места и
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услышали такое количество очень полезной и познавательной информации, которую я, уже будучи не первый раз в Риге, слушала с большим интересом. А для того, кто первый раз посещает столицу Латвии, Елена - незаменимый помощник в знакомстве с этим прекрасным городом. Всё было продумано и простроено так, чтобы мы ни на секунду не заскучали. Однозначно будем рекомендовать Елену в качестве приоритетного гида!!!! И конечно, спасибо сайту за такую полезную работу!

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Елена
Самая лучшая экскурсия которую я заказывала! Елена нас влюбила в Ригу. Было очень интересно, от Елены с юмором и с озорством мы узнали историю Риги и Латвии, Елена поведала много
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легенд связанных с Ригой, очень интересных и веселых. Время пролетело мгновенно и было так жаль расставаться! Спасибо за подсказку чудесного средневекового ресторанчика, получили неописуемое удовольствие, сами не нашли бы его никогда! Всю неделю гуляя по старому городу мы с дочерью вспоминали ваши рассказы, а коты на башне стали нашей идеей фикс, мы скупили все сувениры с ними! А историю про них вы услышите от Елены!
Спасибо вам большое за чудесную экскурсию!

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О
Экскурсию заказывали для четверых взрослых людей. Экскурсия очень понравилась. Удобное место встречи, удобное время, продуманный маршрут, за время экскурсии, которое по факту составило примерно 2 часа 40 минут, не устали
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и не вымотались, хотя ни разу не присели. Елена любит свой город и свою страну, заражает этой любовью слушателей, легко говорит об имеющихся сложных отношениях между двумя бывшими союзными республиками, не умоляя и не приукрашивая действительности, поэтому не возникает чувство недосказанности и неудобства, которое всегда чувствуешь в странах Прибалтики. Прекрасно поставленная речь, рассказ очень плавный, включает в себя и исторические данные, и легенды, и курьёзные ситуации сегодняшних дней, что делает восприятие информации простым и комфортным. С таким гидом начинаешь смотреть на город другими глазами. Очень душевное и теплое отношение, от которого складывается впечатление, что гуляешь по городу с давно знакомым и родным человеком. Спустя несколько дней прогулялись по городу тем же маршрутом, наперебой перессказывая друг другу, что узнали на экскурсии, а это говорит о том, что информация осталась в памяти, не каждый гид может похвастать этим. Спасибо, Елена, за прекрасную прогулку по прекрасному городу. Если хотите почувствовать этот город душой, рекомендую посетить экскурсию Елены.

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