56 отзывов оставили туристы

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое, где секреты старинных фасадов, истории знаменитых брендов и величественные
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнайте тайны рижских фасадов
- 🏛 Откройте символику исторических зданий
- 🕵️♂️ Послушайте истории о палаче-романтике
- 🏰 Погрузитесь в атмосферу Средневековья
- 🗺 Исследуйте главные достопримечательности Риги
- 🌍 Узнайте о Риге на арене мировой истории
Что можно увидеть
- Домский собор
- Дом Черноголовых
- Церковь Святого Петра
- Ратушная площадь
- Латвийский дворец Петра I
- Замок Ливонского ордена
- Казармы Екаба
- Пороховая башня
Описание экскурсии
Символизм и загадки рижских фасадов
С первых минут прогулки вы поймете, что, если внимательно посмотреть на здания Риги, они расскажут интереснейшие городские истории. Я помогу «прочитать» фасады: вы найдете замурованные маски монахов, разгадаете смысл средневековой наружной рекламы, услышите о палаче-романтике и даже определите политические взгляды хозяев, глядя на декоративные украшения домов. А у ажурного Дома Черноголовых погрузитесь в истории загадочной торговой гильдии Средневековья, в которую принимали только холостяков.
Must-see Старой Риги и ее бренды
На узких улочках поговорим о тайнах рижского бальзама и о черной кошке — символе города свободной торговли и предпринимательства. Маршрут пройдет через нарядную Ратушную площадь, мимо церкви Святого Петра с оригинальным шпилем и Домского собора — одного из крупнейших средневековых храмов Балтии. Кроме того, поговорим об истории и архитектурных особенностях латвийского дворца Петра I, замка Ливонского ордена, казармы Екаба и Пороховой башни.
Рига на арене мировой истории
Конечно, помимо секретов, тайн и интриг я расскажу об историческом пути столицы Латвии. Вы узнаете о временах, когда Рига значилась среди центральных городов мощнейшего торгового союза Руси и Европы — Ганзейского. О Риге немецкой, польской, шведской и русской, а также о том, почему до 16 века в Риге на правах граждан жили русские купцы, но в то же время это запрещалось многим латышам.