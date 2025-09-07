5 отзывов оставили туристы

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Секреты Старой Риги

Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Вас ждет незабываемое путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Вы увидите знаменитый Домский собор, Пороховую башню, дом Палача и многие другие исторические памятники.

Узнайте, какое древнее
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городище находилось на месте Риги в X веке, раскройте секреты ее названия и истории основания.

Помимо этого, экскурсия включает элементы квеста, что делает ее еще более увлекательной и интерактивной.

Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу Средневековья, расшифровать фасады великолепных домов и отыскать места, где снимались всем известные фильмы

4.8
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера Средневековья
  • 🏰 Исторические легенды и факты
  • 🎬 Места съемок известных фильмов
  • 🏛 Погружение в рижский модерн
  • 🔍 Элементы квеста для большего интереса
Секреты Старой Риги
Секреты Старой Риги
Секреты Старой Риги

Что можно увидеть

  • Домский собор
  • Храм святого Петра
  • Пороховая башня
  • Дом Палача
  • Яковлевские казармы
  • Дом с черными котами
  • Площадь Альберта
  • Дом Ратмана
  • Сейм
  • Дом Черноголовых

Описание экскурсии

Рига — история и легенды

Вы услышите, какое древнее городище находилось на месте Риги еще в X веке, раскроете секрет ее названия и узнаете, кто и при каких обстоятельствах в начале XIII столетия решил строить каменный город. А еще увидите один из старейших соборов Балтии — Домский собор, рассмотрите храм святого Петра, Пороховую башню, таинственный дом Палача и Яковлевские казармы, много веков удерживающие звание самого длинного здания Риги.

Старинные дома и знаменитые фильмы

Дом с черными котами поможет вам понять особенности рижского модерна, или югендстиля. А площадь Альберта напомнит о монахе, основавшем город. Кроме того, я расскажу легенду о монашках во дворе Конвента, раскрою тайны дома Ратмана XVII века, покажу парламент Латвии — Сейм — и поясню, почему в знаменитом доме Черноголовых раньше жили неженатые немцы. А также помогу отыскать места, где снимали «17 мгновений весны» и российского «Шерлока Холмса».

Организационные детали

Экскурсия включает элементы квеста.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 69 туристов
Добрый день! Меня зовут Алексей. Приглашаю на самые интересные и активные экскурсии по Риге и другим городам Латвии. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
2
1
анастасия
Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.
Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
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Е
Хочу сказать Алексею большое спасибо за интересную, структурированную и хорошо адаптированную экскурсию. Маршрут и информация были очень интересными, так же большое спасибо за то, что Алексей смог заинтересовать наших детей, найти к ним подход. Это был наш первый визит в Ригу, уверена, что мы вернёмся вновь и с удовольствием посетим другие экскурсии Алексея.
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С
Экскурсия состоялась вовремя, Алексей знаток истории своей страны и Риги в частности, вел увлекательный рассказ. Отвечал на заданные вопросы, показал все интересные места в старой Риге, помог сориентироваться для дальнейших прогулок по городу.
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А
Были на экскурсии 23.08.2019. Алексей - прежде всего интересный и всезнающий человек! Его рассказы про историю Риги и Литвии нас не только заворожили, но и заставили задуматься и вновь обратиться
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к печатной истории. На любой наш вопрос Алексей мог углубиться в историю фактов, что в очередной раз нас завораживало!!! Время в компании Алексея пролетело незаметно! Благодаря этому человеку мы влюбились в Ригу и обязательно сюда вернёмся! Потому что Алексей сказал, что на Ригу и надели мало… Спасибо огромное за знакомства! Всем очччень рекомендуем!!!

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А
Экскурсия прошла отлично! Алексей очень эрудированный гид. Если кто хочет воспользоваться его услугами, рекомендую, не пожалеете.
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L
Хорошая познавательная экскурсия. Экскурсовод Алексей - интересный рассказчик с широким кругозором. Рекомендую!
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