5 отзывов оставили туристы

Вас ждет незабываемое путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Вы увидите знаменитый Домский собор, Пороховую башню, дом Палача и многие другие исторические памятники.Узнайте, какое древнее

городище находилось на месте Риги в X веке, раскройте секреты ее названия и истории основания. Помимо этого, экскурсия включает элементы квеста, что делает ее еще более увлекательной и интерактивной. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу Средневековья, расшифровать фасады великолепных домов и отыскать места, где снимались всем известные фильмы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рига — история и легенды

Вы услышите, какое древнее городище находилось на месте Риги еще в X веке, раскроете секрет ее названия и узнаете, кто и при каких обстоятельствах в начале XIII столетия решил строить каменный город. А еще увидите один из старейших соборов Балтии — Домский собор, рассмотрите храм святого Петра, Пороховую башню, таинственный дом Палача и Яковлевские казармы, много веков удерживающие звание самого длинного здания Риги.

Старинные дома и знаменитые фильмы

Дом с черными котами поможет вам понять особенности рижского модерна, или югендстиля. А площадь Альберта напомнит о монахе, основавшем город. Кроме того, я расскажу легенду о монашках во дворе Конвента, раскрою тайны дома Ратмана XVII века, покажу парламент Латвии — Сейм — и поясню, почему в знаменитом доме Черноголовых раньше жили неженатые немцы. А также помогу отыскать места, где снимали «17 мгновений весны» и российского «Шерлока Холмса».

Организационные детали

Экскурсия включает элементы квеста.