5 отзывов оставили туристы

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Секреты Старой Риги

История, легенды и архитектура латвийской столицы на увлекательной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

45 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Алексей
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
Алексей – Гид в Риге
Вы погуляете по таинственным узким улочкам Старого города, погрузитесь в атмосферу Средневековья и расшифруете фасады великолепных домов.

Кроме того, отыщете места, где снимались всем известные фильмы 🎥, и разберетесь в особенностях рижского модерна.
Секреты Старой Риги
Секреты Старой Риги

Что вас ожидает

Рига — история и легенды
Вы услышите, какое древнее городище находилось на месте Риги еще в X веке, раскроете секрет ее названия и узнаете, кто и при каких обстоятельствах в начале XIII столетия решил строить каменный город. А еще увидите один из старейших соборов Балтии — Домский собор, рассмотрите храм святого Петра, Пороховую башню, таинственный дом Палача и Яковлевские казармы, много веков удерживающие звание самого длинного здания Риги.

Старинные дома и знаменитые фильмы
Дом с черными котами поможет вам понять особенности рижского модерна, или югендстиля. А площадь Альберта напомнит о монахе, основавшем город. Кроме того, я расскажу легенду о монашках во дворе Конвента, раскрою тайны дома Ратмана XVII века, покажу парламент Латвии — Сейм — и поясню, почему в знаменитом доме Черноголовых раньше жили неженатые немцы. А также помогу отыскать места, где снимали «17 мгновений весны» и российского «Шерлока Холмса».

Организационные детали

Экскурсия включает элементы квеста.

Секреты Старой Риги
Секреты Старой Риги
Секреты Старой Риги
Секреты Старой Риги
Секреты Старой Риги
Секреты Старой Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добрый день! Меня зовут Алексей. Приглашаю на самые интересные и активные экскурсии по Риге и другим городам Латвии. До скорой встречи!
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5 отзывов оставили туристы

11 января 2020
Экскурсия прошла отлично! Алексей очень эрудированный гид. Если кто хочет воспользоваться его услугами, рекомендую, не пожалеете.
9 января 2020
Экскурсия состоялась вовремя, Алексей знаток истории своей страны и Риги в частности, вел увлекательный рассказ. Отвечал на заданные вопросы, показал все интересные места в старой Риге, помог сориентироваться для дальнейших прогулок по городу.
8 января 2020
Потрясающе интересно провели время с гидом который знает и любит свой город и его историю.
6 января 2020
Хочу сказать Алексею большое спасибо за интересную, структурированную и хорошо адаптированную экскурсию. Маршрут и информация были очень интересными, так же большое спасибо за то, что Алексей смог заинтересовать наших детей, найти к ним подход. Это был наш первый визит в Ригу, уверена, что мы вернёмся вновь и с удовольствием посетим другие экскурсии Алексея.
24 августа 2019
Были на экскурсии 23. 08. 2019. Алексей - прежде всего интересный и всезнающий человек! Его рассказы про историю Риги и Литвии нас не только заворожили, но и заставили задуматься и вновь обратиться к печатной истории. На любой наш вопрос Алексей мог углубиться в историю фактов, что в очередной раз нас завораживало!!! Время в компании Алексея пролетело незаметно! Благодаря этому человеку мы влюбились в Ригу и обязательно сюда вернёмся! Потому что Алексей сказал, что на Ригу и надели мало... Спасибо огромное за знакомства! Всем очччень рекомендуем !!!

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45 за экскурсию
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