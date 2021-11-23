Модерн, который в Риге известен под именем «Югендстиль», вихрем пронесся по всему миру, захватив все...
Модерн, который в Риге известен под именем «Югендстиль», вихрем пронесся по всему миру, захватив все области искусства. Изумительно пластичные, стремительные линии модерна, похожие на удар бича, геометрически четкие рисунки, гармоничные, проникнутые тонким вкусом здания модерна можно найти и в Старой Риге.
Они соседствуют со средневековыми домами, отлично дополняя атмосферу старинных улочек.
На Домской площади Вы увидите «Трех братьев Югендстиля», дома, представляющие 3 направления модерна в Риге – декоративное, романтическое и классическое.
Они соседствуют со средневековыми домами, отлично дополняя атмосферу старинных улочек.
На Домской площади Вы увидите «Трех братьев Югендстиля», дома, представляющие 3 направления модерна в Риге – декоративное, романтическое и классическое.
Что вы увидите 🤩
- Домская площадь: три этапа стиля модерн
- Дом "Адама и Евы"
- Дом купца Боброва
- Кошкин дом
- Дом-солнышко
- Дом с собакой
- Дом грустной сказки
- Дом 12 животных
- Музей югенстиля (лестница)
- Творения Михаила Эйзенштейна - неповторимая десятка
- Дом -крепость.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ригу называют Метрополией югендстиля не только за огромное количество зданий в стиле модерн. Рижский модерн, вобравший черты австрийского Сецессиона, парижского Ар-Нуво, необычность Брюсселя и аристократичность Петербурга, изумляет, окрыляет, то есть производит неизгладимое впечатление на путешественника.
Благородные доходные дома смотрят на Вас из-за изящных кованых решеток балконов, на которых изображены то крылья мотыльков, то вестники солнечного дня подсолнухи и ромашки, изгибающиеся стебли грустных ирисов, спиралевидные волны, напоминающие женские кудри и кружева. Каждый дом индивидуален и по-своему красив, излучает таинственную магию и полон загадочных символов. Здесь, в таких зданиях, наверное, и живется совсем по-другому, чем в обычных домах, лишенных архитектурного сплава из грозных рыцарей и задумчивых фей, чьи лица дышат покоем, будто зачарованные архитектором. Скульптурные маски фасадов оплетены нереальными гирляндами цветов, ввысь устремляются ветви деревьев, заканчиваюсь густой кроной с изображением царственного льва – символа солнца.
Самые известные художники модерна в Риге: Михаил Эйзенштейн, Константин Пекшен, Эйжен Лаубе, Вильгельм Бокслаф и другие представляли новый тип архитектуры: синтез новейших материалов, форм с неуемной фантазией и таинственностью. Стиль каждого архитектора неповторим и является прославлением красоты мира, эмоционален и поднимается над повседневной суетой.
Стены домов, построенные фантазером Эйзенштейном, украшались мифологическими сюжетами и необыкновенными цветами, смелый Пекшен прославился живописным «динамическим равновесием», новатор Лаубе строил неприступные дома-крепости, а романтик Бокслафф творил в стиле затейливых сказочных замков.
На экскурсии в квартале модерна Вы увидите 10 домов-фантазий Михаила Эйзенштейна, архитектора, который больше всех подвергался критике со стороны коллег. Теперь его произведения – визитная карточка рижского югендстиля. Любой дом, соседствующий с творением этого архитектора, тускнеет и кажется унылым. Эйзенштейн любил располагать динамичные фигуры, нагромождая их наверху домов, они как протуберанцы, вырываются за пределы архитектурного аттика.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Услуги гида
- Что не входит?
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Домский собор (вход), РигаЗавершение: Элизабетес 10а, Рига
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любое удобное время для туриста, если гида нет другой экскурсииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любое удобное время для туриста, если гида нет другой экскурсии
Александра
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