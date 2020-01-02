12 отзывов оставили туристы

«Серебряный век» в Риге — это архитектура Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена, Вильгельма Бокслаффа, живопись Яня Розенталя, особая мода на мебель и фарфор. Я расскажу, как модерн охватил все виды искусств!
Вы увидите три этапа стиля модерн в Старой Риге, дом «Адама и Евы» и дом купца Боброва, Кошкин дом и дом-солнышко, дом с собакой и дом грустной сказки, дом 18 животных и самую красивую лестницу в Риге и, конечно, «неповторимую десятку» зданий Михаила Эйзенштейна.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала Национальная Опера.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Всё очень понравилось! Александра очень хороший гид, приятная экскурсия, много интересной и познавательной информации. Александра лёгкая, непринуждённая и профессиональная рассказчица.
Наталья
10 октября 2019
Экскурсия мне очень понравилась рекомендую всем. Экскурсовод просто класс!
Алевтина
22 июля 2019
Замечательный экскурсовод. Простым доступным языком вела экскурсию. Очень внимательная к запросам туристов и тактичная. Мы не заметили как пролетело время. Всем рекомендуем.
Нона
3 ноября 2018
Очень содержательная экскурсия!! И потрясающий гид!
ANNA
17 ноября 2017
Благодарим нашего гида, Александру, за экскурсию на тему Рижского модерна! Комфортный маршрут, интересные факты об истории стиля, совершенно новый взгляд на архитектуру этого периода. Очевидно, что Александра не просто интересуется модерном, а буквально в нем живет)) И ещё один повод убедиться в том, насколько Рига восхитительный город!
Полина
11 сентября 2017
Экскурсия очень понравилась. Многое подчерпнула для себя. Единственное устала задирать голову. Мои шейные мышцы к этому не были бы отовы. 😂
Татьяна
10 апреля 2017
Большое спасибо гиду г-же Александре и команде Трипстера. Экскурсия была отличной: неформально, с привлечением дополнительного материала, "не глядя на часы" и "не заглядывая в шпаргалки". В меру эмоционально, в меру иронично, с учётом индивидуальных запросов экскурсанта.
Maria
29 декабря 2016
Наш гид Александра на высоком уровне проявила знание истории города, его культуры и непосредственно югендстиля. Во время экскурсии нам удалось определить значение стиля модерн в рижской архитектуре в целом, мысленно перенестись в эпоху модерна, почувствовать себя современниками незаурядных архитекторов Пекшена и Эйзенштейна. При этом, гид Александра не только сумела выразить свои тёплые чувства к родному городу, но и передать своё отношение к нему нам. Также хотим отметить доброжелательность и располагающее общение.
Наталья
30 мая 2016
Экскурсия была великолепная и очень познавательная! Александра является прекрасным рассказчиком с широчайшим кругозором. Ее экскурсия позволяет увидеть город новыми глазами. Детали, штрихи, ранее не замечаемые, теперь обрели целостность и смысл. Было очень интересно!
Татьяна
1 апреля 2016
Большое спасибо Александре за прекрасную экскурсию. Александра учла, то что у нас уже была экскурсия по старому городу и провела нас в части старого города очень интересным маршрутом. Мы не смогли во время экскурсии посетить музей модерна так как он был закрыт. Александра очень рекомендовала нам посетить этот музей в другой день, что мы и сделали и ни разу не пожалели:) Нам все очень понравилось и мы рекомендуем эту экскурсию
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Эта экскурсия будет интересна тем, кто прежде никогда не был здесь. Рига — город с 800-летней историей. Чтобы полюбить ее по-настоящему, нужно открыть ее лучшие стороны: познакомиться с основными вехами истории города, узнать о ее замечательных жителях и, конечно, оценить особенности необыкновенной рижской архитектуры. И я вам в этом помогу.
Путешествие в пространстве и времени на прогулке по местам съемок знаменитых фильмов и сказок
Вы прогуляетесь по улочкам Старой Риги и проникнетесь атмосферой этого чудесного места, ставшего в свое время съемочной площадкой для фильмов-сказок, детективов, исторических саг и мелодрам. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, с легкостью переноситься с одного государства в другое, сделав всего несколько шагов!
Узнать о жизни средневековых рыцарей и впитать дух старины в окружении красивых ландшафтов
Эта экскурсия — для любителей средневековья и ценителей природы: необыкновенный ландшафт долины, чудом сохранившиеся руины средневековых замков и, конечно, легенды о грозных рыцарях, отважных вождях местных племен и величественных жрецах. Мы будем подниматься по крутым лестницам, спускаться по узким тропинкам, лазить по руинам и впитывать дух старины.
Величественное наследие и символы Латвии в обрамлении дивной природы — авто-путешествие
Сигулда — это обязательный пункт туристической программы. Но немногие догадываются, что всего в 40 км от Ливонской Швейцарии (как романтично называют Сигулду) находятся роскошные руины некогда грозного замка Венден, прославленного Бестужевым-Марлинским в одноименной повести. Я предлагаю совместить две поездки в одну и, насладившись дивными пейзажами долины реки Гауи, отправиться в замок магистра Ливонского ордена.
Окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского
Эта экскурсия — прекрасная возможность окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского, увидеть средневековый замок и барочный парк версальского типа.
Раскрыть секреты и символы средневековых посланий в таинственных соборах Риги
Крестоносцы, монахи, алхимики, вольные каменщики — все эти ордены и тайные общества оставили интересные (но не всегда заметные непосвященным) знаки на наших домах. Мы посетим таинственные средневековые церкви Риги, включая, конечно, Домский собор, и я помогу вам разобраться в секретах и символах, которые они сохранили до наших дней.
Почувствовать себя романтиками 19 века на расслабленной прогулке по красотам знаменитого курорта
Кто не слышал про Юрмалу — балтийскую жемчужину? Но что вы знаете об этом городе? Это место стало популярным в начале 19 века, когда романтики придумали такие понятия, как отдых на природе, и пропагандировали принципы ухода от прозы жизни в мир природы. Эта экскурсия — возможность почувствовать себя одним из них — вы проведете день на курорте, слушая шорох сосен, шепот волн и оставляя легкие следы на песке, а я расскажу, как зарождалась курортная жизнь Рижского взморья.
Услышать старинные предания Риги и представить себя жителем средневекового города
Только представьте: на улицах, которые ручейками стекаются к Ратушной площади, раздается скрип колёс, ржание лошадей, мычание коров, крики торговцев. Важные купцы выкладывают свой товар, а ремесленники тут же изготавливают свои шедевры. А в Ратуше заседают самые богатые бюргеры — магистрат, они издают законы и вершат суд. На фронтоне Ратуши — слепая Фемида. Честно говоря, я не могу раскрыть вам содержание этой экскурсии! Ведь заявлена госпожа «Тайна»! Только чуть-чуть приоткрыть туманную вуаль…
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
История и особенности удивительного архитектурного наследия XIX века
Я познакомлю вас с большим рижским центром, который возник на рубежах XIX и XX столетий. Вам встретится архитектура югендстиля, эклектики, изящные и не очень деревянные домики. Вы увидите наиболее интересные места, связанные с этой застройкой и узнаете, почему именно это наследие преобладает в центре города.
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Заглянуть в сердце Риги, насладиться знаменитым органом и прочувствовать дух города
В главном соборе Латвии вы увидите артефакты былых времен и услышите один из лучших в Европе органов. Я расскажу об истории города, создании и уничтожении святилища, его уникальном стиле, золотом петушке и католическом монастыре. Во время экскурсии вы научитесь отличать гербы знатных горожан от дворян и познакомитесь с мистическими легендами собора.
Погулять по уютным мощеным улочкам и услышать об основных вехах развития города
Одна легенда гласит: «Рига никогда не будет готова и достроена до конца». И это чистая правда — латвийская столица не боится перемен и гордится амбициозными планами. Я расскажу, почему Ригу называют «маленьким Парижем», и покажу самые интересные места Старого города, некогда окруженного крепостными стенами.
Погулять по Старому городу и насладиться панорамой латышской столицы с высоты птичьего полета
Вы услышите историю самых важных храмов и замков исторического центра. Узнаете, где протекала река, в честь которой названа Рига, и какая птица стала национальным символом Латвии. Подниметесь на смотровую площадку и оцените лучший вид на город!