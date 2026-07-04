12 отзывов оставили туристы

На рубеже 19 и 20 веков модерн оставил неизгладимый след в истории Риги, подарив городу более 700 каменных зданий.
Эта экскурсия позволит вам насладиться великолепием архитектуры Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена и
Эта экскурсия позволит вам насладиться великолепием архитектуры Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура модерна
- 🎨 Интересные истории о художниках и архитекторах
- 🏙️ Прогулка по историческим улицам
- 🕵️ Разгадка тайн легендарных зданий
- 📸 Отличные возможности для фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для экскурсии «Рижские фантазии на тему модерна». В эти месяцы прогулки по городу особенно приятны, а архитектура выглядит наиболее впечатляюще.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом «Адама и Евы»
- Дом купца Боброва
- Кошкин дом
- Дом-солнышко
- Дом с собакой
- Дом грустной сказки
- Дом 18 животных
- Самая красивая лестница в Риге
- «неповторимая десятка» зданий Михаила Эйзенштейна
Описание экскурсии
Программа
«Серебряный век» в Риге — это архитектура Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена, Вильгельма Бокслаффа, живопись Яня Розенталя, особая мода на мебель и фарфор. Я расскажу, как модерн охватил все виды искусств!
Вы увидите три этапа стиля модерн в Старой Риге, дом «Адама и Евы» и дом купца Боброва, Кошкин дом и дом-солнышко, дом с собакой и дом грустной сказки, дом 18 животных и самую красивую лестницу в Риге и, конечно, «неповторимую десятку» зданий Михаила Эйзенштейна.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Национальная Опера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Прекраснейшая экскурсия.
Море фантазии архитекторов, юмор, свободная интересная беседа.
Александра просто блестяший экскурсовод!
Море фантазии архитекторов, юмор, свободная интересная беседа.
Александра просто блестяший экскурсовод!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия с Александрой стала хайлайтом поездки в Ригу. Было интересно узнать местные легенды, особенности культуры и даже экспромпт от местных жителей с приглашением. Спасибо Александре за увлекательную прогулку!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия мне очень понравилась. Гид Александра очень интересно рассказывала, маршрут был интересный. Я спросила советы на интересующие меня темы, гид дала нужную информацию по городу, показала как найти музеи и
Вам был полезен этот отзыв?
Александра очень приятная как человек и отлично знающая материал как экскурсовод. Прекрасно провели время - Рижский модерн - этот супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Сегодня погружалась в архитектуру модерна. В Риге более 700 зданий в этом стиле. Они потрясающе декорированы, и детали можно разглядывать бесконечно, слой за слоем. Открывая все новых персонажей. Видели ангелов, фавнов, котиков, собак, львов, лисицу, ирисы, подсолнухи, масонские символы, атлантов и кариатид, греческих богов. Получилось настоящее архитектурное путешествие.
Сегодня погружалась в архитектуру модерна. В Риге более 700 зданий в этом стиле. Они потрясающе декорированы, и детали можно разглядывать бесконечно, слой за слоем. Открывая все новых персонажей. Видели ангелов, фавнов, котиков, собак, львов, лисицу, ирисы, подсолнухи, масонские символы, атлантов и кариатид, греческих богов. Получилось настоящее архитектурное путешествие.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
В
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра. Нам очень понравилась экскурсия, Рига и профессионализм гида.
В этот раз, посетив Ригу, мы точно
В этот раз, посетив Ригу, мы точно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Риги
Похожие экскурсии на «Рижские фантазии на тему модерна»
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:30
от €70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рижский модерн
Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
от €71 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гостях у рижского бюргера
Узнать, как выглядят бёдра испуганной нимфы и калькулятор 18 века
Начало: У церкви Святого Петра в Старой Риге
Завтра в 13:00
11 авг в 10:00
от €55 за всё до 10 чел.
от €78 за экскурсию