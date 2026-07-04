12 отзывов оставили туристы

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Рижские фантазии на тему модерна

Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
На рубеже 19 и 20 веков модерн оставил неизгладимый след в истории Риги, подарив городу более 700 каменных зданий.

Эта экскурсия позволит вам насладиться великолепием архитектуры Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена и
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Вильгельма Бокслаффа.

Откройте для себя дом «Адама и Евы», Кошкин дом, дом-солнышко и многие другие уникальные здания, каждое из которых хранит свою историю и тайны.

Эта экскурсия - идеальная возможность погрузиться в атмосферу начала 20 века и увидеть Ригу под совершенно новым углом

5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура модерна
  • 🎨 Интересные истории о художниках и архитекторах
  • 🏙️ Прогулка по историческим улицам
  • 🕵️ Разгадка тайн легендарных зданий
  • 📸 Отличные возможности для фото

Лучшее время для посещения

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Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для экскурсии «Рижские фантазии на тему модерна». В эти месяцы прогулки по городу особенно приятны, а архитектура выглядит наиболее впечатляюще.
Сейчас август — это идеальное время.
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна

Что можно увидеть

  • Дом «Адама и Евы»
  • Дом купца Боброва
  • Кошкин дом
  • Дом-солнышко
  • Дом с собакой
  • Дом грустной сказки
  • Дом 18 животных
  • Самая красивая лестница в Риге
  • «неповторимая десятка» зданий Михаила Эйзенштейна

Описание экскурсии

Программа

«Серебряный век» в Риге — это архитектура Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена, Вильгельма Бокслаффа, живопись Яня Розенталя, особая мода на мебель и фарфор. Я расскажу, как модерн охватил все виды искусств!

Вы увидите три этапа стиля модерн в Старой Риге, дом «Адама и Евы» и дом купца Боброва, Кошкин дом и дом-солнышко, дом с собакой и дом грустной сказки, дом 18 животных и самую красивую лестницу в Риге и, конечно, «неповторимую десятку» зданий Михаила Эйзенштейна.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Национальная Опера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
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Л
Прекраснейшая экскурсия.
Море фантазии архитекторов, юмор, свободная интересная беседа.
Александра просто блестяший экскурсовод!
Прекраснейшая экскурсия.
Прекраснейшая экскурсия.
Прекраснейшая экскурсия.
Прекраснейшая экскурсия.
Прекраснейшая экскурсия.
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П
Экскурсия с Александрой стала хайлайтом поездки в Ригу. Было интересно узнать местные легенды, особенности культуры и даже экспромпт от местных жителей с приглашением. Спасибо Александре за увлекательную прогулку!
Экскурсия с Александрой стала хайлайтом поездки в Ригу. Было интересно узнать местные легенды, особенности культуры и
Экскурсия с Александрой стала хайлайтом поездки в Ригу. Было интересно узнать местные легенды, особенности культуры и
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Elmira
Экскурсия мне очень понравилась. Гид Александра очень интересно рассказывала, маршрут был интересный. Я спросила советы на интересующие меня темы, гид дала нужную информацию по городу, показала как найти музеи и
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кафе. Я первый раз в городе Рига и было очень приятно увидеть город при помощи хорошего гида. Впечатлений море, спасибо!!! Рекомендую!!! Надеюсь, что у меня еще будет возможность побывать на вашей другой экскурсии.

Экскурсия мне очень понравилась. Гид Александра очень интересно рассказывала, маршрут был интересный. Я спросила советы на
Экскурсия мне очень понравилась. Гид Александра очень интересно рассказывала, маршрут был интересный. Я спросила советы на
Экскурсия мне очень понравилась. Гид Александра очень интересно рассказывала, маршрут был интересный. Я спросила советы на
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Женя
Александра очень приятная как человек и отлично знающая материал как экскурсовод. Прекрасно провели время - Рижский модерн - этот супер!
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Светлана
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Сегодня погружалась в архитектуру модерна. В Риге более 700 зданий в этом стиле. Они потрясающе декорированы, и детали можно разглядывать бесконечно, слой за слоем. Открывая все новых персонажей. Видели ангелов, фавнов, котиков, собак, львов, лисицу, ирисы, подсолнухи, масонские символы, атлантов и кариатид, греческих богов. Получилось настоящее архитектурное путешествие.
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!+2
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
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В
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра. Нам очень понравилась экскурсия, Рига и профессионализм гида.

В этот раз, посетив Ригу, мы точно
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знали, что хотим узнать о Риге больше, и что мы хотим на экскурсию именно с Александрой.

Про Рижский югендстиль мы слышали и читали, но хотели увидеть и узнать больше, поэтому посетили экскурсию «Рижские фантазии на тему модерна».

Замечательная экскурсия! Великолепная, нарядная Рига со своей атмосферой. Было интересно и красиво. Время пролетело незаметно.

Александра, огромное Вам спасибо!

В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
В наше первое посещение Риги мы с сыном посетили замечательную экскурсию-знакомство с Ригой которую провела Александра.
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Входит в следующие категории Риги

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