12 отзывов оставили туристы

На рубеже 19 и 20 веков модерн оставил неизгладимый след в истории Риги, подарив городу более 700 каменных зданий.Эта экскурсия позволит вам насладиться великолепием архитектуры Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена и

Вильгельма Бокслаффа. Откройте для себя дом «Адама и Евы», Кошкин дом, дом-солнышко и многие другие уникальные здания, каждое из которых хранит свою историю и тайны. Эта экскурсия - идеальная возможность погрузиться в атмосферу начала 20 века и увидеть Ригу под совершенно новым углом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для экскурсии «Рижские фантазии на тему модерна». В эти месяцы прогулки по городу особенно приятны, а архитектура выглядит наиболее впечатляюще.

Сейчас август — это идеальное время.