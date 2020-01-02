12 отзывов оставили туристы

На рубеже 19 и 20 веков Европу захватил изящный и утонченный стиль модерн. Югендстиль, сецессион, ар нуво — как ни называй, суть одна: современный и неповторимый. В Риге этот стиль просуществовал всего 15 лет, но оставил немалое наследие — более 700 каменных зданий. Вы познакомитесь с лучшими работами рижских и петербургских архитекторов в Старом городе, узнаете, почему застройка Бульварного кольца лишена зданий в стиле модерн и пройдетесь по знаменитым улицам «Тихого центра», разгадав не мало тайн легендарной архитектуры начала 20 века.

Программа

«Серебряный век» в Риге — это архитектура Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена, Вильгельма Бокслаффа, живопись Яня Розенталя, особая мода на мебель и фарфор. Я расскажу, как модерн охватил все виды искусств!

Вы увидите три этапа стиля модерн в Старой Риге, дом «Адама и Евы» и дом купца Боброва, Кошкин дом и дом-солнышко, дом с собакой и дом грустной сказки, дом 18 животных и самую красивую лестницу в Риге и, конечно, «неповторимую десятку» зданий Михаила Эйзенштейна.