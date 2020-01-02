12 отзывов оставили туристы

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Рижские фантазии на тему модерна

Открыть богатое наследие изящного архитектурного стиля и разобраться в его чертах

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Национальная Опера
  • Заказать экскурсию

€6559 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии12 отзывов
5
Alexandra
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Alexandra – Гид в Риге
На рубеже 19 и 20 веков Европу захватил изящный и утонченный стиль модерн.

Югендстиль, сецессион, ар нуво — как ни называй, суть одна: современный и неповторимый.

В Риге этот стиль просуществовал всего 15 лет, но оставил немалое наследие — более 700 каменных зданий.

Вы познакомитесь с лучшими работами рижских и петербургских архитекторов в Старом городе, узнаете, почему застройка Бульварного кольца лишена зданий в стиле модерн и пройдетесь по знаменитым улицам «Тихого центра», разгадав не мало тайн легендарной архитектуры начала 20 века.
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна

Программа

«Серебряный век» в Риге — это архитектура Михаила Эйзенштейна, Константина Пекшена, Вильгельма Бокслаффа, живопись Яня Розенталя, особая мода на мебель и фарфор. Я расскажу, как модерн охватил все виды искусств!

Вы увидите три этапа стиля модерн в Старой Риге, дом «Адама и Евы» и дом купца Боброва, Кошкин дом и дом-солнышко, дом с собакой и дом грустной сказки, дом 18 животных и самую красивую лестницу в Риге и, конечно, «неповторимую десятку» зданий Михаила Эйзенштейна.

Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна
Рижские фантазии на тему модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Национальная Опера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandra
Alexandra
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
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12 отзывов оставили туристы

2 января 2020
Всё очень понравилось! Александра очень хороший гид, приятная экскурсия, много интересной и познавательной информации. Александра лёгкая, непринуждённая и профессиональная рассказчица.
10 октября 2019
Экскурсия мне очень понравилась рекомендую всем. Экскурсовод просто класс!
22 июля 2019
Замечательный экскурсовод. Простым доступным языком вела экскурсию. Очень внимательная к запросам туристов и тактичная. Мы не заметили как пролетело время. Всем рекомендуем.
3 ноября 2018
Очень содержательная экскурсия!! И потрясающий гид!
ANNA
17 ноября 2017
Благодарим нашего гида, Александру, за экскурсию на тему Рижского модерна! Комфортный маршрут, интересные факты об истории стиля, совершенно новый взгляд на архитектуру этого периода. Очевидно, что Александра не просто интересуется модерном, а буквально в нем живет)) И ещё один повод убедиться в том, насколько Рига восхитительный город!
11 сентября 2017
Экскурсия очень понравилась. Многое подчерпнула для себя. Единственное устала задирать голову. Мои шейные мышцы к этому не были бы отовы. 😂
10 апреля 2017
Большое спасибо гиду г-же Александре и команде Трипстера. Экскурсия была отличной: неформально, с привлечением дополнительного материала, "не глядя на часы" и "не заглядывая в шпаргалки". В меру эмоционально, в меру иронично, с учётом индивидуальных запросов экскурсанта.
29 декабря 2016
Наш гид Александра на высоком уровне проявила знание истории города, его культуры и непосредственно югендстиля. Во время экскурсии нам удалось определить значение стиля модерн в рижской архитектуре в целом, мысленно перенестись в эпоху модерна, почувствовать себя современниками незаурядных архитекторов Пекшена и Эйзенштейна. При этом, гид Александра не только сумела выразить свои тёплые чувства к родному городу, но и передать своё отношение к нему нам. Также хотим отметить доброжелательность и располагающее общение.
30 мая 2016
Экскурсия была великолепная и очень познавательная! Александра является прекрасным рассказчиком с широчайшим кругозором. Ее экскурсия позволяет увидеть город новыми глазами. Детали, штрихи, ранее не замечаемые, теперь обрели целостность и смысл. Было очень интересно!
1 апреля 2016
Большое спасибо Александре за прекрасную экскурсию. Александра учла, то что у нас уже была экскурсия по старому городу и провела нас в части старого города очень интересным маршрутом. Мы не смогли во время экскурсии посетить музей модерна так как он был закрыт. Александра очень рекомендовала нам посетить этот музей в другой день, что мы и сделали и ни разу не пожалели:) Нам все очень понравилось и мы рекомендуем эту экскурсию
Ещё 2 отзыва

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