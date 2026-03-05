56 отзывов оставили туристы

Экскурсия по Риге предлагает уникальную возможность увидеть старинные улицы, крепостные стены и знаменитые здания, такие как Домский собор и Дом Черноголовых. Участники узнают об истории города, его архитектуре и культурных

особенностях. Путешествие по рижским бульварам и кварталам югендстиля позволит понять, как развивался город и какие события оставили свой след в его облике. Это идеальный способ познакомиться с Ригой и её многовековой историей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Риги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью парков и архитектурой в полном объёме. В апреле и октябре также можно посетить город, но погода может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что холод и снег могут ограничить комфортные прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.