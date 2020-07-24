56 отзывов оставили туристы

Крайне рекомендую эту экскурсию как тем, кто собирается в Ригу целенаправленно, так и тем, кто оказался в городе случайно. За 4 пролетевших часа в город не возможно не влюбиться и получить о нем крайне подробные сведения - как по истории, культуре, архитектуре, так и современности. И главная заслуга в этом - безусловно Александры. Колоссальный багаж знаний, погруженность в нюансы, ответы на все возникающие вопросы и великолепное чувство юмора. Очень интеллигентный и располагающий к себе человек. А еще было видно насколько ей самой реально интересно то, о чем она говорит - за 4 часа не было ни одной паузы, причем это была живая, интересная речь, а не шаблонные заготовки. Отдельно хочу отметить ее профессионализм - по нашей просьбе встречу перенесла в лобби отеля, т. к. не вполне понимали, как добираться до стартовой точки экскурсии; был февраль, во время прогулки погода менялась несколько раз, и когда начинался дождь, Александра изыскивала возможность где-то укрыться и переждать, не прекращая своего интересного рассказа. Очень много полезных советов что делать и куда сходить после того, как экскурсия закончится. Резюме - будем в Риге еще обязательно - и обязательно еще погуляем с Александрой по другим маршрутам.