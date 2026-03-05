56 отзывов оставили туристы

Экскурсия по Риге предлагает уникальную возможность увидеть старинные улицы, крепостные стены и знаменитые здания, такие как Домский собор и Дом Черноголовых. Участники узнают об истории города, его архитектуре и культурных
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть старинные крепостные стены
- 🏛 Посетить знаменитые здания
- 🌿 Прогуляться по рижским бульварам
- 🎨 Узнать о югендстиле
- 📜 Погрузиться в историю города
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Риги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью парков и архитектурой в полном объёме. В апреле и октябре также можно посетить город, но погода может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что холод и снег могут ограничить комфортные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пороховая башня
- Шведские ворота
- Три брата
- Кошкин дом
- Домский собор
- Ратушная площадь
- Дом Черноголовых
- Церковь Святого Петра
Описание экскурсии
Программа
- Сначала мы прогуляемся по старинным улицам Старого города. Я расскажу историю его основания и о жизни в средневековье. Покажу вам рижские памятники, которые исполняют заветные желания.
- Можно заглянуть в одно из уютных рижских кафе — отдохнуть и выпить чашечку кофе.
- Затем мы подойдем к рижским бульварам. Говорят, что рижские бульвары похожи на бульвары имперской Вены. Но венские бульвары огромны и величественны, а рижские — уютны и очаровательны.
- Я расскажу вам об Арт Деко — последнем имперском стиле в истории человечества, возникшем в краткую эпоху беспечного счастья между двумя Мировыми войнами. А также, что было раньше на месте Бастионной горки, Национальной оперы и памятника Свободы, где находится мостик «Восьмое чудо света», почему газовая фабрика похожа на замок, что такое «Эспланада», и какие экзотические деревья неплохо чувствуют себя в рижских садах, и другие не менее интересные истории.
- И вот мы уже незаметно подошли к кварталам, где можно рассказать о фантазиях рижских архитекторов в стиле «модерн» и рассмотреть уникальные, полные символизма, детали фасадов домов Михаила Эйзенштейна. Кричащие женщины и львы на крышах, горгоны — венский модерн. Фасад на улице Элизабетес — явное заимствование проекта Лейпцигских архитекторов. Но вот умение размещать эти детали и их искусное исполнение, умение создать нужное «настроение» — лицо дома (веселое или задумчивое) выделяют Эйзенштейна из других авторов.
- В нашем небольшом городе скульптурный декор получил совсем другое звучание. Тем более, что самые известные дома расположены в пределах нескольких кварталов. Сегодня «сумасшедший пирожник» в почете: на фасады его домов не могут налюбоваться целые поколения. Даже коренных рижан иногда влечет на тихую улицу Альберта к гордым сфинксам и павлинам, валькириям и львам, застывшим на фоне синего неба.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра потрясающий экскурсовод, один из лучших экскурсоводов к кому я обращался (экскурсии заказываем постоянно). Экскурсия была исключительно интересной. Александра обладает энциклопедическими знаниями, маршрут прекрасно построен и Александра замечательный рассказчик. Отдельное спасибо Александре за проведение экскурсии, несмотря на сложные погодные условия. Очень рекомендую Александру всем туристам, обращение к ней, это точно правильный выбор!
+6
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Александра прекрасный гид. Хорошо спланированая экскурсия. Лёгкая и интересная подача информации.
Отвечала на все наши вопросы.
Время несмотря на довольно холодную погоду пролетело незаметно.
Александра ещё раз огромное вам спасибо и удачи Олег и Ирина
Отвечала на все наши вопросы.
Время несмотря на довольно холодную погоду пролетело незаметно.
Александра ещё раз огромное вам спасибо и удачи Олег и Ирина
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Александра - это кладезь знаний о Риге: ее истории, архитектуре и людях.
Мы получили огромное удовольствие от ее экскурсии. Рекомендуем от всего сердца!
Мы получили огромное удовольствие от ее экскурсии. Рекомендуем от всего сердца!
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Т
Довольны, что взяли экскурсию. 4 часа с Александрой, пролетели незаметно!
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A
Мы очень рады, что нашли здесь Александру. Было очень интересно, много смешных историй.
Спасибо большое 😄.
Спасибо большое 😄.
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И
Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать.
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