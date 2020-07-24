56 отзывов оставили туристы

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Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа

Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€9889 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии56 отзывов
4.95
Alexandra
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Alexandra – Гид в Риге
На этой длинной прогулке 👣 по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город 🏙️ на протяжение веков.

Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь ⛪ Святого Петра и многое другое.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа

Программа

  • Сначала мы прогуляемся по старинным улицам Старого города. Я расскажу историю его основания и о жизни в средневековье. Покажу вам рижские памятники, которые исполняют заветные желания.
  • Можно заглянуть в одно из уютных рижских кафе — отдохнуть и выпить чашечку кофе.
  • Затем мы подойдем к рижским бульварам. Говорят, что рижские бульвары похожи на бульвары имперской Вены. Но венские бульвары огромны и величественны, а рижские — уютны и очаровательны.
  • Я расскажу вам об Арт Деко — последнем имперском стиле в истории человечества, возникшем в краткую эпоху беспечного счастья между двумя Мировыми войнами. А также, что было раньше на месте Бастионной горки, Национальной оперы и памятника Свободы, где находится мостик «Восьмое чудо света», почему газовая фабрика похожа на замок, что такое «Эспланада», и какие экзотические деревья неплохо чувствуют себя в рижских садах, и другие не менее интересные истории.
  • И вот мы уже незаметно подошли к кварталам, где можно рассказать о фантазиях рижских архитекторов в стиле «модерн» и рассмотреть уникальные, полные символизма, детали фасадов домов Михаила Эйзенштейна. Кричащие женщины и львы на крышах, горгоны — венский модерн. Фасад на улице Элизабетес — явное заимствование проекта Лейпцигских архитекторов. Но вот умение размещать эти детали и их искусное исполнение, умение создать нужное «настроение» — лицо дома (веселое или задумчивое) выделяют Эйзенштейна из других авторов.
  • В нашем небольшом городе скульптурный декор получил совсем другое звучание. Тем более, что самые известные дома расположены в пределах нескольких кварталов. Сегодня «сумасшедший пирожник» в почете: на фасады его домов не могут налюбоваться целые поколения. Даже коренных рижан иногда влечет на тихую улицу Альберта к гордым сфинксам и павлинам, валькириям и львам, застывшим на фоне синего неба.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandra
Alexandra
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
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56 отзывов оставили туристы

24 июля 2020
экскурсия нам очень понравилась. Гид Александра - замечательный мастер своего дела - показала много красивых мест и очень интересно рассказывала. мы остались очень довольны, при случае обязательно воспользуемся именно этим прекрасным гидом. спасибо большое, Александра
16 июля 2020
Экскурсия по Риге очень понравилась. Александра рассказала все этапы становления столицы. Появилось представление о жизни людей, культуре и прочих моментах. Видно как соеденилось прошлое и настоящее в одном городе.
29 февраля 2020
Крайне рекомендую эту экскурсию как тем, кто собирается в Ригу целенаправленно, так и тем, кто оказался в городе случайно. За 4 пролетевших часа в город не возможно не влюбиться и получить о нем крайне подробные сведения - как по истории, культуре, архитектуре, так и современности. И главная заслуга в этом - безусловно Александры. Колоссальный багаж знаний, погруженность в нюансы, ответы на все возникающие вопросы и великолепное чувство юмора. Очень интеллигентный и располагающий к себе человек. А еще было видно насколько ей самой реально интересно то, о чем она говорит - за 4 часа не было ни одной паузы, причем это была живая, интересная речь, а не шаблонные заготовки. Отдельно хочу отметить ее профессионализм - по нашей просьбе встречу перенесла в лобби отеля, т. к. не вполне понимали, как добираться до стартовой точки экскурсии; был февраль, во время прогулки погода менялась несколько раз, и когда начинался дождь, Александра изыскивала возможность где-то укрыться и переждать, не прекращая своего интересного рассказа. Очень много полезных советов что делать и куда сходить после того, как экскурсия закончится. Резюме - будем в Риге еще обязательно - и обязательно еще погуляем с Александрой по другим маршрутам.
10 января 2020
Александра - отличный профессионал и просто очень обаятельный человек. Кажется, что она знает в Риге каждый дом и каждый закоулочек. Обязательно- обязательно постарайтесь погулять по городу именно с Александрой. Большое ей спасибо!
16 декабря 2019
Интересно и познавательно. Гид Александра мастер своего дела. Рекомендуем.
2 декабря 2019
4 часа провели с большим интересом! Александра, вам большое Спасибо за глубину и красоту города, которую вы так профессионально и легко показываете туристам! Мы влюбились в Ригу во время вашей Экскурсии)))
9 июля 2019
Гид прекрасно владеет материалом, интересно рассказывает. Маршрут проходит и там, где обычные туристы просто не догадаются пройти. В этом плане всё отлично. Экскурсия делится как бы на 2 части. Первые 2 часа вы гуляете по старому городу и это интересно. Вторые 2 часа вы уходите в город и тема посвящена архитектуре - дома пряники, фасады, своды, барельефы... Мы немного заскучали... Если вы первый раз в Риге и не фанат архитектуры, двухчасовой экскурсии вполне достаточно. Александре спасибо, отработала на 100%.
28 мая 2019
Экскурсия проходила 26. 05. 2019, все прошло наилучшим образом. Нам не повезло с погодой, было холодно, но это не испортило наших впечатлений о Риге. Александра, отличный экскурсовод, показала много интересных мест, скрытых двориков, современную архитектуру и рассказала новые факты, а также старых легенд и мифов. Однозначно рекомендую!!! На все ваши вопросы, вы получите профессиональный ответ и сможете больше, проникнутся в старую архитектуру и ритм жизни рижан.
21 апреля 2019
Рассказ Александры был лаконичен, подтвержден датами и цифрами. Я была на экскурсии одна, была возможность задавать встречные вопросы, на которые получала подробные ответы. Для путешественников, ограниченных во времени, очень полезная экскурсия. Большое спасибо Александре.
12 марта 2019
Были в Риге первый раз. Экскурсию проводила Александра. Гида выбирали долго и не ошиблись. Экскурсия шикарная. Александра отличный гид. Все очень понравилось.
Ещё 46 отзывов

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