Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

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Сигулда – латвийская Швейцария для вас!

5
2 отзыва
Оскар С.
Оскар С. – Гид из Риги
Город 🏙️ Сигулда расположен на территории самого большого национального парка Латвии.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите местные архитектурные достояния, туристические тропы графа Кропоткина и два самых известных в Сигулде замка, а также услышите легенду о Турайдской Розе.
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Сигулда – латвийская Швейцария для вас!
Сигулда – латвийская Швейцария для вас!
Кто-то находит здесь веения Архибискапии и Ливонского ордена, кто-то восторгается от туристических троп графа Крапоткина, а кому-то летом хочется искупаться в быстром течении реки Гауя. А осенью кому-та вдруг кажется, что это так похоже на Болдинскую осень Пушкина и неожиданно вспоминаются строки его стихотворений. .. Поедим в Сигулду ?
Старий Сигулдский замок 🏰 был построен Орденом Мечьевых братьев, а Сигулдский новый замок для семьи князя Кропоткина. Пещера Гутманиса находится в Сигулде, на правом берегу долины реки Гауя, недалеко ок Турайды. Турайдский Музей-заповедник занимает 42 га, на которым самый уникальный обьект- летняя резиденция Архибискапии. Разсказ о Турайдской розе, посещая место её гибели и могилу, уникальная бобслейная трасса и многое другое Вы увидите в этой экскурсии 🧭. Ещё в Сигулде живёт и работает удивительный человек — один из последних мастеров в Латвии по обработке янтаря. По желанию мы можем посетить его, послушав интерестный разсказ об этом промысле.

Дополнительные разходы:

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • 1)Транспорт передвижения, затраты на горючее. Если в группе 1 - 4 ч., гид и водитель в одном лице. Если боллее, арендуется м-автобус с водителем.
    • 2) Входные билеты.
    Начало и место завершения
    🚩 По договорённости заранее
    Сигулда – латвийская Швейцария для вас!
    Сигулда – латвийская Швейцария для вас!
    Сигулда – латвийская Швейцария для вас!
    Сигулда – латвийская Швейцария для вас!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Оскар С.
    Оскар С.
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