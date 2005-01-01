Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

Кто-то находит здесь веения Архибискапии и Ливонского ордена, кто-то восторгается от туристических троп графа Крапоткина, а кому-то летом хочется искупаться в быстром течении реки Гауя. А осенью кому-та вдруг кажется, что это так похоже на Болдинскую осень Пушкина и неожиданно вспоминаются строки его стихотворений. .. Поедим в Сигулду ?

Старий Сигулдский замок 🏰 был построен Орденом Мечьевых братьев, а Сигулдский новый замок для семьи князя Кропоткина. Пещера Гутманиса находится в Сигулде, на правом берегу долины реки Гауя, недалеко ок Турайды. Турайдский Музей-заповедник занимает 42 га, на которым самый уникальный обьект- летняя резиденция Архибискапии. Разсказ о Турайдской розе, посещая место её гибели и могилу, уникальная бобслейная трасса и многое другое Вы увидите в этой экскурсии 🧭. Ещё в Сигулде живёт и работает удивительный человек — один из последних мастеров в Латвии по обработке янтаря. По желанию мы можем посетить его, послушав интерестный разсказ об этом промысле.

Дополнительные разходы: