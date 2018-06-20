Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Сигулде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На автобусе 1 час Мини-группа до 12 чел. Обзорная экскурсия по Риге на автобусе Начало: Sigulda € 30 за человека 1 час Мини-группа до 12 чел. Рижский центральный рынок Начало: Sigulda € 54 за человека 6 часов Мини-группа до 12 чел. Рундале, Балтийская жемчужина Начало: Sigulda € 48 за человека Другие экскурсии Сигулды Последние отзывы на экскурсии И Ирина Сигулда, Латвийская Швейцария Познавательная,интересная,содержательная экскурсия. Отдельная благодарность гиду Татьяне,чья эрудиция и коммуникация позволили прочувствовать всю информацию,зарядиться позитивом. Энергетика Турайдского заповедника будет присутствовать ещё долгое время. Надеюсь,впереди ещё такие же экспукрсии в Латвию. С уважением,Ирина Бембеева.

Ответы на вопросы от путешественников по Сигулде в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сигулде Обзорная экскурсия по Риге на автобусе Рижский центральный рынок Рундале, Балтийская жемчужина В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Сигулде в декабре 2024 Сейчас в Сигулде в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 54.

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