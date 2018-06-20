1 час
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
Начало: Sigulda
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
€30 за человека
1 час
Мини-группа
до 12 чел.
Рижский центральный рынок
Начало: Sigulda
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
€54 за человека
6 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Рундале, Балтийская жемчужина
Начало: Sigulda
Завтра в 19:00
27 дек в 09:00
€48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина20 июня 2018Сигулда, Латвийская ШвейцарияПознавательная,интересная,содержательная экскурсия. Отдельная благодарность гиду Татьяне,чья эрудиция и коммуникация позволили прочувствовать всю информацию,зарядиться позитивом. Энергетика Турайдского заповедника будет присутствовать ещё долгое время. Надеюсь,впереди ещё такие же экспукрсии в Латвию. С уважением,Ирина Бембеева.
Ответы на вопросы от путешественников по Сигулде в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сигулде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сигулде в декабре 2024
Сейчас в Сигулде в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 54.
Забронируйте групповые экскурсии в Сигулде из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Сигулды по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии