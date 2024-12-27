2 часа
Групповая
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города
Начало: Sigulda
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
€32 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Старый город, пешеходный тур
Начало: Sigulda
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
€32 за человека
1 час
Мини-группа
до 12 чел.
Рижский центральный рынок
Начало: Sigulda
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
€54 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сигулде в категории «Популярные места»
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