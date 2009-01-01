Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсии по Риге

Уважаемые друзья! Предлагаем Вам возможность объединить наши основные маршруты в один, который мы решили назвать Рига — город 🏙️ контрастов. Наш комбинированный туристический маршрут по Риге включает в себя пешеходную экскурсию ⛳ по Старому городу, в ходе которой мы с Вами осмотрим основные достопримечательности 🏛️ исторического средневекового центра латвийской столицы ⭐️, в котором причудливо переплелись немецкие, русские, шведские, европейские и латышские традиции.

Рига издавна была свободным, интернациональным и открытым городом, на улицах которого звучало множество языков. Торговый центр Прибалтики процветал в период правления немцев, поляков и шведов, но особенно расцвёл после успешного завершения завоевательной кампании Петра Великого. В период Российской империи Рига обрела статус одной из её промышленных и торговых столиц. Черты великого прошлого нашего города мы сможем увидеть в ходе знакомства со Старой и новой Ригой.

Мы продолжаем путь в сторону известного Рижского бульварного кольца, которое является одним из старейших в Западной Европе. Оно застраивалось одновременно с районом бульваров Вены и чешского города Брно. Череда парков 🌳, в летний период приятно удивляет своей пышностью, а в зимний период — элегантным снежным нарядом. Мы сфотографируем здание, которое строилось для нужд Рижского русского театра, остановимся возле памятника Пушкину. С августа 2009 года Рига может гордится тем, что и в ней увековечен великий русский поэт, и это неспроста — предки Натальи Николаевны Гончаровой родом из Риге, в этом городе проживала Анна Петровна Керн, жена смелого военачальника и коменданта Рижской крепости Ермолая Керна. В конце концов, Рига дала Пушикну один литературный сюжет! Далее мы проедем вдоль Рижского городского канала и осмотрим немало выдующихся достопримечательностей: православный Кафедральный храм Рождества Христова, крупнейший в Прибалтике, газовую фабрику, часы «Лайма», Национальную оперу, на сцене которой начинал своё восхождение Михаил Барышников, узнаем секрет Восьмого чуда света, а также имя человека, который спас рижскую Статую Свободы — и многое-многое другое.

Рига — столица европейского модерна

Экскурсия по району модерна в Риге

Следующую остановку мы с Вами делаем в квартале, в котором издавна проживали представители рижской богемы, чиновничества и интеллигенции. В их числе — известный публицист Сергей Нюренберг, отец Елены Булгаковой, прототипа Маргариты и третьей жены знаменитого писателя, а также певица Марианна Черкасская, врач Михаил Максимович и другие. Десяток изящных богато украшенных доходных домов были построены в начале прошлого века тайным советником царского правительства отцом Сергея Эйзенштейна Михаилом Оисповичем Эйзенштейна. Уверяю Вас, здесь, на улице Альберта и Элизабетес (Елизаветинской) есть на что посмотреть! Мы увидим здание торгового представительства Советской России, в котором сделал остановку Владимир Маяковский, выступивший с лекцией о поэзии.

Здание на улице Альберта, дом 13, в котором находился Департамент политической полиции.

По соседству расположен печально известный Департамент Политической полиции, из окна которого выпал молодой комсомолец Фрицис Гайлис — в советский период улица носила его имя. Национальный романтизм и декоративный модерн составляют сердцевину латвийской столицы, они определили её статус Метрополии стиля модерн в Северной Европе.

Владимир Маяковский тоже бывал в Риге.

Сложная история 📖 взаимоотношений в семье Эйзенштейнов, приключения и похождения «Соловья революции» в Риге, история любви финской певицы Элли Форсель и латвийского художника Яна Розенталя — в ходе прогулки по этим легендарным улицам Риги Вы увидите, услышите и узнаете Всё о домах и их известных обитателях!

Рига промышленная

Но все эти роскошные доходные дома появились не на пустом месте. Колоссальный промышленный рост, наблюдавшийся в Риге в первые пятнадцать лет двадцатого века, принёс свои плоды. Первые велосипеды в истории Российской империи появились в нашем городе на велосипедной фабрике Лейтнера «Россия».

Рига также родина первых в мире ангаров для самолётов, а также здесь московским инженером Александром Пороховщиковым был сконструирован один из первых в мире танков — он успешно прошёл испытания на три месяца раньше английского!

Административный корпус завода ВЭФ

До наших дней сохранились монументальные корпуса завода ВЭФ, почившего, увы, в бозе в начале 1990-ых после провозглашения независимости Латвии. Мы с Вами осмотрим здание Рижской вагонки, которая была основана в 1895 году под названием «Феникс». Промышленная Рига — это совершенно особая история, многолетний фундамент экономического процветания Риги, от которого в наше время остались одни приятные воспоминания…

Рига и Пётр

И опять возвращаемся к личности царя-реформатора. Ныне он пребывает в многолетней опале и находится на частной автостоянке латвийского предпринимателя и мецентата Евгения Гомберга.

Но мы с Вами сможем его увидеть: первый российский император, гордо восседающий на коне, появился в центре Риги в 1910 году. Создание конной статуи было приурочено к двухсотлетнему юбилею вхождения Лифляндии в состав России. Он тонул — го в 1932 году подняли со дна Балтийского моря 🌊 эстонские водолазы. Его разбирали на части — и снова собирали! Пётр Великий неоднократно бывал в Риге; фактически Рига является первым западным городом, который увидел Пётр в ходе Великого посольства 1696 — 1697 годов. Первые общественные парки Риги связываются с именем Петра; в конце концов, он — любимый персонаж латышских народных преданий. В условиях современной исторической концепции, когда на официальном уровне к Петру Первому относятся, мягко говоря, прохладно, будет любопытно посмотреть на «убранный с глаз долой» величественный памятник.

Рига — центр советской Прибалтики

Теперь проезжаем через современные спальные районы, в которых Вы увидите знакомые Вам с детства новостройки и частные дома. Однако мы сможем осмотреть не только традиционный для советских населённых пунктов городской пейзаж, но и остановится возле прославленной Рижской киностудии, которая, увы, прекратила своё существование в первые годы независимой Латвии.

Обратим внимание на здание Института Микробиолгии, в стенах которого было испытано одно из наиболее действенных лекарств от гриппа — ремантадин. Его изобретатель, известный латвийский микробиолог Янис Полис в условиях нового демократического режима одно время остался без средств к существованию. Проедем мимо здания Фундаментальной библиотеки при Академии наук ЛР, закрытой в связи с недостатком финансирования. Осмотрим бывший передовой промышленный комплекс «Альфа», от которого остались одни приятные воспоминания — с другой стороны улицы теперь зиждится фешенебельный торговый центр с одноименным названием.

Наконец, заглянем в Мотомузей, первый музей 🖼 такого типа в СССР. А там — бесценная коллекция раритетов мирового автомобилестроения: единственная пожарная машина Руссо-Балта, москвич с деревянным каркасом, гоночный автомобиль AutoUnion, самый скоростной советский гоночный автомобиль Пионер, а также изюминка экспозиции — коллекция кремлёвских авто. Здесь и сталинский лимузин, обоудованный в 1951 году по последнему слову советской техники, и хрущёвская Чайка, и брежневский мерседес со всмятку разбитым бампером (почему — узнаете на месте!) и транспорт, принадлежавший королям и их министров. И эта страница нашего всеобъмлющего тура Вас обязательно порадует и удивит!

Блеск и запустение Московского форштадта

На закуску — проезд через Московское предместье Риги, важный исторический район нашего города. Впервые решилась на разбивку территории Риги за крепостной стеной на пригороды Екатерина Вторая, прославленный дегустатор Рижского чёрного целебного бальзама.

В Московском предместье издавна селились русские купцы и ремеленники, в основном староверы; также в нём проживали рижские русскоязычные евреи. Деревянные дома, построенные в стиле русского зодчества, овеянные элегантной древностью, доставят Вам эстетическое удовольствие — даже несмотря на то, что сегодня они очень остро нуждаются в реставрации.

Этот район помнит русского поэт-эмигранта Георгия Иванова и его жену-мемуаристку коренную рижанку Ирину Одоевцеву; о рижском Московском форштадте писал чиновник Николай Лесков, будущий автор повести «Леди Макбет Мценского уезда», лично посещавший предместье с ревизией; в нём на улице Тургенева родилась и провела детские годы советский скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Нарядные православные храмы, узкие мощёные улочки, богатая растительность и незатейливый быт — вот что такое Московское предместье Риги

И наконец то, мимо чего нельзя проехать. Остановка и рассказ о Памятнике воинам Советской армии — Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. 79-метровая стела (самый высокий памятник Риги) украшает левобережье Даугавы, являясь архитектурной доминантой центра Латвийской столицы.

Мемориальный комплекс был открыт в 1985 году; его авторами являются ваятель Лев Владимирович Буковский. выпускник Академии Художеств Флоренции; Айнарс Гулбис, известный латвийский скульптор; художник-проектировщик Александр Романович Бугаев, выпускник Суворовского военного училища, а также архитекторы Виктор Зилгалвис, Эдвинс Вецумниекс и другие. Неизменно в праздник Дня победы 9 мая большое количество человек собирается возле монумента и возлагают цветы, чтобы почтить память павших в Войне, выразить признательность ветеранам. Вы узнаете всю историю создания памятника; гид ответит на Ваши вопросы, узнаете о героических страницах Обороны Риги и Освобождения Риги.