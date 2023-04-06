Балтийская жемчужина
4-часовая экскурсия в Юрмалу
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Что вас ожидает:
- Дача Морберга
- Ул Йомас
- Большая черепаха
- Глобус
- Памятник Лачплесису
- Дзинтари
- Майори
- Булдури
- Лиелупе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы с вами направляемся в Юрмалу. Всего 20 минут езды на автомобиле или пол-часа на электричке и мы под сенью вековых сосен, вдыхаем пьянящий морской воздух и любуемся красотами Юрмалы:)
Я расскажу вам об истории здравницы, мы увидим уютные юрмальские домики, прогуляемся по пешеходной улице Йомас,загадаем желание у большой черепахи на берегу залива, при желании можно посетить галерею светоживописи Виталия Ермолаева.
Красивейшая деревянная постройка Юрмалы-дача Морберга, самые известные юрмальские улицы0 отели и кафе. Яркие исторические личности, любившие городок. . Все это и многое другое-во время 3,5-4- часовой экскурсии по центру Юрмалы.
Ежедневно с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные расходы
- Расходы на билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренности с туристамиЗавершение: в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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