Мы с вами направляемся в Юрмалу. Всего 20 минут езды на автомобиле или пол-часа на электричке и мы под сенью вековых сосен, вдыхаем пьянящий морской воздух и любуемся красотами Юрмалы:)

Я расскажу вам об истории здравницы, мы увидим уютные юрмальские домики, прогуляемся по пешеходной улице Йомас,загадаем желание у большой черепахи на берегу залива, при желании можно посетить галерею светоживописи Виталия Ермолаева.

Красивейшая деревянная постройка Юрмалы-дача Морберга, самые известные юрмальские улицы0 отели и кафе. Яркие исторические личности, любившие городок. . Все это и многое другое-во время 3,5-4- часовой экскурсии по центру Юрмалы.