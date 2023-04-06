Балтийская жемчужина. Экскурсия в Юрмалу из Риги

Балтийская жемчужина

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4-часовая экскурсия в Юрмалу
Балтийская жемчужина. Экскурсия в Юрмалу из Риги
Балтийская жемчужина. Экскурсия в Юрмалу из Риги
Балтийская жемчужина. Экскурсия в Юрмалу из Риги
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Дача Морберга
  • Ул Йомас
  • Большая черепаха
  • Глобус
  • Памятник Лачплесису
  • Дзинтари
  • Майори
  • Булдури
  • Лиелупе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы с вами направляемся в Юрмалу. Всего 20 минут езды на автомобиле или пол-часа на электричке и мы под сенью вековых сосен, вдыхаем пьянящий морской воздух и любуемся красотами Юрмалы:)
Я расскажу вам об истории здравницы, мы увидим уютные юрмальские домики, прогуляемся по пешеходной улице Йомас,загадаем желание у большой черепахи на берегу залива, при желании можно посетить галерею светоживописи Виталия Ермолаева.
Красивейшая деревянная постройка Юрмалы-дача Морберга, самые известные юрмальские улицы0 отели и кафе. Яркие исторические личности, любившие городок. . Все это и многое другое-во время 3,5-4- часовой экскурсии по центру Юрмалы.

Ежедневно с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Расходы на билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности с туристами
Завершение: в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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