Мы отправимся в путешествие по поселкам Юрмалы.
Посетим престижный Лиелупе, прогуляемся по берегу Рижского залива, увидим, где расположена резиденция президента Латвии и полюбуемся красотами Кемерского курортного парка.
Посетим престижный Лиелупе, прогуляемся по берегу Рижского залива, увидим, где расположена резиденция президента Латвии и полюбуемся красотами Кемерского курортного парка.
Описание экскурсии
Что вас ждет В состав города-курорта Юрмала входят 15 поселков, каждый из которых отдельная бусинка в ожерелье. Каждый поселок интересен по-своему и у каждого своя история. Почти все из них вы посетите за время экскурсии. Престижный Лиелупе Одним из самых престижных районов Юрмалы является поселок Лиелупе, где проживает много представителей латвийской элиты. Здесь находится и дом Лаймы Вайкуле, а так же великолепный особняк принадлежащий в 30-е годы прошлого столетия общественному деятелю и издателю Эмилии Беньямине. Майори Остановимся на стоянке в Майори и совершим небольшую пешеходную экскурсию, выйдем к берегу Рижского залива, пройдем до Дзинтарского концертного зала и затем по улице Турайдас дойдем до церкви Казанской Божьей Матери, погуляем по главной улице Йомас и вернемся к авто. Дубулты В поселке Дубулты увидите дом, где находится летняя резиденция президента Латвии, а чуть дальше — белоснежный памятник поэтессе Аспазии, которая была женой и верной соратницей латышского поэта Яниса Райниса. Кемери Остановимся в Кемери, где во время небольшой пешеходной экскурсии познакомимся с Кемерским курортным парком, увидим серный источник «Ящерица», островок Любви с ротондой, памятник основателям и директорам курорта, здание бывшего отеля «Кемери», которое за свою белизну и величественный вид получила в народе название «Белый дворец». Завершаем экскурсию посещением природной тропы Большого Кемерского болота. Это удивительное место останется в вашем сердце навсегда — это словно визит на другую планету. Важно знать Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • обед, • плата за стоянку авто.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселки, которые входят в состав города-курорта Юрмала
- Кемерский курортный парк
- Природную тропу Большого Кемерского болота
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Обед,
- Плата за стоянку авто.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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