Юрмала - янтарное ожерелье Латвии

Мы отправимся в путешествие по поселкам Юрмалы

Мы отправимся в путешествие по поселкам Юрмалы.

Посетим престижный Лиелупе, прогуляемся по берегу Рижского залива, увидим, где расположена резиденция президента Латвии и полюбуемся красотами Кемерского курортного парка.
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии

Что вы увидите 🤩

  • поселки, которые входят в состав города-курорта Юрмала
  • Кемерский курортный парк
  • природную тропу Большого Кемерского болота.
Что вас ждет
В состав города-курорта Юрмала входят 15 поселков, каждый из которых отдельная бусинка в ожерелье. Каждый поселок интересен по-своему и у каждого своя история. Почти все из них вы посетите за время экскурсии.
Престижный Лиелупе
Одним из самых престижных районов Юрмалы является поселок Лиелупе, где проживает много представителей латвийской элиты. Здесь находится и дом Лаймы Вайкуле, а так же великолепный особняк принадлежащий в 30-е годы прошлого столетия общественному деятелю и издателю Эмилии Беньямине.
Майори
Остановимся на стоянке в Майори и совершим небольшую пешеходную экскурсию, выйдем к берегу Рижского залива, пройдем до Дзинтарского концертного зала и затем по улице Турайдас дойдем до церкви Казанской Божьей Матери, погуляем по главной улице Йомас и вернемся к авто.
Дубулты
В поселке Дубулты увидите дом, где находится летняя резиденция президента Латвии, а чуть дальше — белоснежный памятник поэтессе Аспазии, которая была женой и верной соратницей латышского поэта Яниса Райниса.
Кемери
Остановимся в Кемери, где во время небольшой пешеходной экскурсии познакомимся с Кемерским курортным парком, увидим серный источник «Ящерица», островок Любви с ротондой, памятник основателям и директорам курорта, здание бывшего отеля «Кемери», которое за свою белизну и величественный вид получила в народе название «Белый дворец».
Завершаем экскурсию посещением природной тропы Большого Кемерского болота. Это удивительное место останется в вашем сердце навсегда — это словно визит на другую планету.
Важно знать
Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • обед,
  • плата за стоянку авто.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
на русском
€120

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • транспорт
  • обед
  • плата за стоянку авто.
Где начинаем и завершаем
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Завершение: по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в светлое время суток

Александра В.
Александра В.
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