Что вас ждет В состав города-курорта Юрмала входят 15 поселков, каждый из которых отдельная бусинка в ожерелье. Каждый поселок интересен по-своему и у каждого своя история. Почти все из них вы посетите за время экскурсии. Престижный Лиелупе Одним из самых престижных районов Юрмалы является поселок Лиелупе, где проживает много представителей латвийской элиты. Здесь находится и дом Лаймы Вайкуле, а так же великолепный особняк принадлежащий в 30-е годы прошлого столетия общественному деятелю и издателю Эмилии Беньямине. Майори Остановимся на стоянке в Майори и совершим небольшую пешеходную экскурсию, выйдем к берегу Рижского залива, пройдем до Дзинтарского концертного зала и затем по улице Турайдас дойдем до церкви Казанской Божьей Матери, погуляем по главной улице Йомас и вернемся к авто. Дубулты В поселке Дубулты увидите дом, где находится летняя резиденция президента Латвии, а чуть дальше — белоснежный памятник поэтессе Аспазии, которая была женой и верной соратницей латышского поэта Яниса Райниса. Кемери Остановимся в Кемери, где во время небольшой пешеходной экскурсии познакомимся с Кемерским курортным парком, увидим серный источник «Ящерица», островок Любви с ротондой, памятник основателям и директорам курорта, здание бывшего отеля «Кемери», которое за свою белизну и величественный вид получила в народе название «Белый дворец». Завершаем экскурсию посещением природной тропы Большого Кемерского болота. Это удивительное место останется в вашем сердце навсегда — это словно визит на другую планету. Важно знать Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • обед, • плата за стоянку авто.