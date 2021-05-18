Полезная информация о Монровии
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Местное время в Монровии
20:4923
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇷 Либерия
|Название города
|Монровия
|По-английски
|Monrovia
|Это столица
|Монровия является столицей Либерии
|Население города
|939 524 чел.
|Аэропорты
|Sprigg Payne MLW, Робертс ROB
|Часовой пояс
|Africa/Monrovia
|Средняя высота
|32 м. от уровня моря
Где находится Монровия на карте
Монровия