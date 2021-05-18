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Полезная информация о Монровии

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Местное время в Монровии
20:4923
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇷 Либерия
Название городаМонровия
По-английскиMonrovia
Это столицаМонровия является столицей Либерии
Население города939 524 чел.
АэропортыSprigg Payne MLW, Робертс ROB
Часовой поясAfrica/Monrovia
Средняя высота32 м. от уровня моря

Где находится Монровия на карте

Монровия фото города
Монровия

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