Всё о Либерии

Полезная информация о Либерии

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Флаг Либерии
Флаг Либерии
НазваниеЛиберия
Эмодзи флаг🇱🇷
Полное названиеРеспублика Либерия
По-английскиLiberia
СтолицаМонровия
ГородаСписок городов
ВалютаЛиберийский доллар
Площадь111 370 км²
Население4 001 855 чел.
Телефонный код+231
Код ISOLR
Основной домен.LR
Соседние страны🇬🇳 Гвинея

Где находится Либерия на карте

Либерия фото страны
Либерия

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