Полезная информация о Либерии
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Флаг Либерии
|Название
|Либерия
|Эмодзи флаг
|🇱🇷
|Полное название
|Республика Либерия
|По-английски
|Liberia
|Столица
|Монровия
|Города
|Список городов
|Валюта
|Либерийский доллар
|Площадь
|111 370 км²
|Население
|4 001 855 чел.
|Телефонный код
|+231
|Код ISO
|LR
|Основной домен
|.LR
|Соседние страны
|🇬🇳 Гвинея
Где находится Либерия на карте
Либерия