Всё о Лихтенштейн

Полезная информация о Лихтенштейн

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Флаг Лихтенштейн
Флаг Лихтенштейн
НазваниеЛихтенштейн
Эмодзи флаг🇱🇮
Полное названиеКняжество Лихтенштейн
По-английскиLiechtenstein
ГородаСписок городов
ВалютаШвейцарский франк
Площадь160 км²
Население37 662 чел.
Телефонный код+423
Код ISOLI
Основной домен.LI
Соседние страны🇦🇹 Австрия🇨🇭 Швейцария

Где находится Лихтенштейн на карте