Полезная информация о Лихтенштейн
Что нужно знать о Лихтенштейн: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Лихтенштейн
|Название
|Лихтенштейн
|Эмодзи флаг
|🇱🇮
|Полное название
|Княжество Лихтенштейн
|По-английски
|Liechtenstein
|Города
|Список городов
|Валюта
|Швейцарский франк
|Площадь
|160 км²
|Население
|37 662 чел.
|Телефонный код
|+423
|Код ISO
|LI
|Основной домен
|.LI
|Соседние страны
|🇦🇹 Австрия🇨🇭 Швейцария