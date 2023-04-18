Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: путешествие сквозь века
Откройте для себя Каунас через его архитектурные шедевры и увлекательные истории. Прогулка по историческому центру станет настоящим путешествием во времени
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
Каунас удивит вас средневековой крепостью, живописными реками и тайными двориками. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: У Каунасского замка
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
Познакомьтесь с историей Каунаса и Литвы, изучите архитектуру и получите практические советы по жизни в городе. Это незабываемое путешествие
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим18 апреля 2023Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!
- ЕЕлена15 декабря 2019Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
- ООлег28 августа 2019Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.
