2 отзыва оставили туристы

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Каунас - прогулка по Новому городу

Познакомьтесь с историей Каунаса и Литвы, изучите архитектуру и получите практические советы по жизни в городе. Это незабываемое путешествие
Откройте для себя уникальный облик Каунаса, исследуя его межвоенную архитектуру. Аллея Лайсвес и улицы Донелайтиса и Путвинскиса расскажут о модернизме и функционализме. Знаковые здания, такие как Пиеноцентр и кинотеатр Ромува, откроют вам тайны прошлого. Площадь Единства и памятник князю Витаутасу станут яркими акцентами экскурсии. Насладитесь панорамой города с зеленой горы, поднявшись на террасу костела Воскресения Христа
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🚶‍♂️ Прогулка по аллее Лайсвес
  • 🎭 Посещение знаковых зданий
  • ⛪ Подъем на террасу костела
  • 🚋 Поездка на фуникулере

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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май
июн
июл
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Лучшие месяцы для экскурсии по Новому городу Каунаса - с мая по сентябрь. В это время город оживает, и прогулка по его улицам станет особенно приятной. Архитектурные объекты открыты для посещения, а культурные мероприятия добавят ярких впечатлений.
Сейчас август — это идеальное время.
Каунас - прогулка по Новому городу
Каунас - прогулка по Новому городу
Каунас - прогулка по Новому городу

Что можно увидеть

  • Аллея Лайсвес
  • Дворцы офицеров
  • Филармония
  • Кинотеатр Ромува
  • Банк Литвы
  • Площадь Единства
  • Памятник великому князю Витаутасу

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Нового города

Этот район появился на карте Каунаса после похода Наполеона в Москву 1812 года. Вы пройдете по его центральной артерии — аллее Лайсвес протяженностью почти 2 км. Услышите, как Ковно стал столицей Литвы Каунасом, с какими трудностями он сталкивался на протяжении истории и как их преодолевал. Я покажу все знаковые дома Нового города: дворцы офицеров и Пажангос, филармонию, Пиеноцентр, бывшие сберегательные кассы и кинотеатр Ромува. А еще — первое здание в стиле модернизма и Банк Литвы, самую дорогую постройку межвоенного периода.

Каунас — история и архитектура

На улицах Донелайтиса и Путвинскиса вы увидите дома горожан в функциональном стиле. Услышите об отличиях между модернизмом, функционализмом, конструктивизмом и рационализмом. Рассмотрите памятник великому князю Витаутасу, площадь Единства и комплекс военных музеев. По желанию, прокатитесь на старинном фуникулере и подниметесь на террасу костела Воскресения Христа на зеленой горе.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение по желанию): терраса костела Воскресения — 2,50 евро, фуникулер — 2 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Каунасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 344 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я лицензированный гид высшей категории. Работаю в профессиональном туризме с 2010 года. Живу в Каунасе, самом литовском городе страны. Предлагаю авторские экскурсии, где
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раскрываю мои любимые темы: история Литвы и соседних государств от древнейших времен до сегодняшних дней, архитектура Литвы от ранней готики XIV века до модернизма первой половины XX века, секреты традиционной и современной литовской гастрономии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Елена
Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
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О
Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.
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Вадим
Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!
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