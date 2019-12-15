2 отзыва оставили туристы

Познакомьтесь с историей Каунаса и Литвы, изучите архитектуру и получите практические советы по жизни в городе. Это незабываемое путешествие
Откройте для себя уникальный облик Каунаса, исследуя его межвоенную архитектуру. Аллея Лайсвес и улицы Донелайтиса и Путвинскиса расскажут о модернизме и функционализме. Знаковые здания, такие как Пиеноцентр и кинотеатр Ромува, откроют вам тайны прошлого. Площадь Единства и памятник князю Витаутасу станут яркими акцентами экскурсии. Насладитесь панорамой города с зеленой горы, поднявшись на террасу костела Воскресения Христа
Лучшие месяцы для экскурсии по Новому городу Каунаса - с мая по сентябрь. В это время город оживает, и прогулка по его улицам станет особенно приятной. Архитектурные объекты открыты для посещения, а культурные мероприятия добавят ярких впечатлений.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Аллея Лайсвес
Дворцы офицеров
Филармония
Кинотеатр Ромува
Банк Литвы
Площадь Единства
Памятник великому князю Витаутасу
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Нового города
Этот район появился на карте Каунаса после похода Наполеона в Москву 1812 года. Вы пройдете по его центральной артерии — аллее Лайсвес протяженностью почти 2 км. Услышите, как Ковно стал столицей Литвы Каунасом, с какими трудностями он сталкивался на протяжении истории и как их преодолевал. Я покажу все знаковые дома Нового города: дворцы офицеров и Пажангос, филармонию, Пиеноцентр, бывшие сберегательные кассы и кинотеатр Ромува. А еще — первое здание в стиле модернизма и Банк Литвы, самую дорогую постройку межвоенного периода.
Каунас — история и архитектура
На улицах Донелайтиса и Путвинскиса вы увидите дома горожан в функциональном стиле. Услышите об отличиях между модернизмом, функционализмом, конструктивизмом и рационализмом. Рассмотрите памятник великому князю Витаутасу, площадь Единства и комплекс военных музеев. По желанию, прокатитесь на старинном фуникулере и подниметесь на террасу костела Воскресения Христа на зеленой горе.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение по желанию): терраса костела Воскресения — 2,50 евро, фуникулер — 2 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Каунасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 344 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я лицензированный гид высшей категории. Работаю в профессиональном туризме с 2010 года. Живу в Каунасе, самом литовском городе страны. Предлагаю авторские экскурсии, где читать дальшеуменьшить
раскрываю мои любимые темы: история Литвы и соседних государств от древнейших времен до сегодняшних дней, архитектура Литвы от ранней готики XIV века до модернизма первой половины XX века, секреты традиционной и современной литовской гастрономии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
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Елена
Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
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О
Олег
Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.
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Вадим
Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!
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