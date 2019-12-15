2 отзыва оставили туристы

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Каунас — прогулка по Новому городу

Пройти по главной пешеходной улице и рассмотреть модернистские здания с профессиональным гидом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

68 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Liuda
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
Liuda – Гид в Каунасе
Вы услышите историю 📖 Каунаса и Литвы конца XVIII-середины XX веков, исследуете региональные особенности межвоенной архитектуры и погрузитесь в эпоху, когда Каунас был Временной столицей страны.

А еще узнаете о том, как живет город 🏙️ сегодня, и получите ценные практические советы.
Каунас — прогулка по Новому городу
Каунас — прогулка по Новому городу

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Нового города
Этот район появился на карте Каунаса после похода Наполеона в Москву 1812 года. Вы пройдете по его центральной артерии — аллее Лайсвес протяженностью почти 2 км. Услышите, как Ковно стал столицей Литвы Каунасом, с какими трудностями он сталкивался на протяжении истории и как их преодолевал. Я покажу все знаковые дома Нового города: дворцы офицеров и Пажангос, филармонию, Пиеноцентр, бывшие сберегательные кассы и кинотеатр Ромува. А еще — первое здание в стиле модернизма и Банк Литвы, самую дорогую постройку межвоенного периода.

Каунас — история и архитектура
На улицах Донелайтиса и Путвинскиса вы увидите дома горожан в функциональном стиле. Услышите об отличиях между модернизмом, функционализмом, конструктивизмом и рационализмом. Рассмотрите памятник великому князю Витаутасу, площадь Единства и комплекс военных музеев. По желанию, прокатитесь на старинном фуникулере и подниметесь на террасу костела Воскресения Христа на зеленой горе.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение по желанию): терраса костела Воскресения — 2,50 евро, фуникулер — 2 евро.

Каунас — прогулка по Новому городу
Каунас — прогулка по Новому городу
Каунас — прогулка по Новому городу
Каунас — прогулка по Новому городу
Каунас — прогулка по Новому городу
Каунас — прогулка по Новому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Liuda
Liuda
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я лицензированный гид высшей категории. Работаю в профессиональном туризме с 2010 года. Живу в Каунасе, самом литовском городе страны. Предлагаю авторские экскурсии, где раскрываю мои любимые темы: история Литвы и соседних государств от древнейших времен до сегодняшних дней, архитектура Литвы от ранней готики XIV века до модернизма первой половины XX века, секреты традиционной и современной литовской гастрономии.
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2 отзыва оставили туристы

15 декабря 2019
Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
28 августа 2019
Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.

Liuda проводит ещё 1 экскурсию

Знакомьтесь, Каунас!Знакомьтесь, Каунас!Знакомьтесь, Каунас!
68 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Вы погуляете по историческому центру Каунаса и поймете, почему его называют «готическим музеем под открытым небом». Я покажу выдающиеся образцы архитектуры XIV–XIX веков, расскажу историю города и всей страны от средних веков до наших дней, раскрою секреты старинных улочек и поделюсь местными легендами и традициями. А еще обязательно дам ценные практические рекомендации: где попробовать оригинальные блюда и напитки местной кухни и куда сходить в свободное время.

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68 за экскурсию
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