2 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по Новому городу Каунаса - с мая по сентябрь. В это время город оживает, и прогулка по его улицам станет особенно приятной. Архитектурные объекты открыты для посещения, а культурные мероприятия добавят ярких впечатлений.

Откройте для себя уникальный облик Каунаса, исследуя его межвоенную архитектуру. Аллея Лайсвес и улицы Донелайтиса и Путвинскиса расскажут о модернизме и функционализме. Знаковые здания, такие как Пиеноцентр и кинотеатр Ромува, откроют вам тайны прошлого. Площадь Единства и памятник князю Витаутасу станут яркими акцентами экскурсии. Насладитесь панорамой города с зеленой горы, поднявшись на террасу костела Воскресения Христа

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Нового города

Этот район появился на карте Каунаса после похода Наполеона в Москву 1812 года. Вы пройдете по его центральной артерии — аллее Лайсвес протяженностью почти 2 км. Услышите, как Ковно стал столицей Литвы Каунасом, с какими трудностями он сталкивался на протяжении истории и как их преодолевал. Я покажу все знаковые дома Нового города: дворцы офицеров и Пажангос, филармонию, Пиеноцентр, бывшие сберегательные кассы и кинотеатр Ромува. А еще — первое здание в стиле модернизма и Банк Литвы, самую дорогую постройку межвоенного периода.

Каунас — история и архитектура

На улицах Донелайтиса и Путвинскиса вы увидите дома горожан в функциональном стиле. Услышите об отличиях между модернизмом, функционализмом, конструктивизмом и рационализмом. Рассмотрите памятник великому князю Витаутасу, площадь Единства и комплекс военных музеев. По желанию, прокатитесь на старинном фуникулере и подниметесь на террасу костела Воскресения Христа на зеленой горе.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение по желанию): терраса костела Воскресения — 2,50 евро, фуникулер — 2 евро.