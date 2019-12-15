2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Нового города

Этот район появился на карте Каунаса после похода Наполеона в Москву 1812 года. Вы пройдете по его центральной артерии — аллее Лайсвес протяженностью почти 2 км. Услышите, как Ковно стал столицей Литвы Каунасом, с какими трудностями он сталкивался на протяжении истории и как их преодолевал. Я покажу все знаковые дома Нового города: дворцы офицеров и Пажангос, филармонию, Пиеноцентр, бывшие сберегательные кассы и кинотеатр Ромува. А еще — первое здание в стиле модернизма и Банк Литвы, самую дорогую постройку межвоенного периода.

Каунас — история и архитектура

На улицах Донелайтиса и Путвинскиса вы увидите дома горожан в функциональном стиле. Услышите об отличиях между модернизмом, функционализмом, конструктивизмом и рационализмом. Рассмотрите памятник великому князю Витаутасу, площадь Единства и комплекс военных музеев. По желанию, прокатитесь на старинном фуникулере и подниметесь на террасу костела Воскресения Христа на зеленой горе.