2 отзыва оставили туристы

«Визитные карточки» Нового города Этот район появился на карте Каунаса после похода Наполеона в Москву 1812 года. Вы пройдете по его центральной артерии — аллее Лайсвес протяженностью почти 2 км. Услышите, как Ковно стал столицей Литвы Каунасом, с какими трудностями он сталкивался на протяжении истории и как их преодолевал. Я покажу все знаковые дома Нового города: дворцы офицеров и Пажангос, филармонию, Пиеноцентр, бывшие сберегательные кассы и кинотеатр Ромува. А еще — первое здание в стиле модернизма и Банк Литвы, самую дорогую постройку межвоенного периода.
Каунас — история и архитектура На улицах Донелайтиса и Путвинскиса вы увидите дома горожан в функциональном стиле. Услышите об отличиях между модернизмом, функционализмом, конструктивизмом и рационализмом. Рассмотрите памятник великому князю Витаутасу, площадь Единства и комплекс военных музеев. По желанию, прокатитесь на старинном фуникулере и подниметесь на террасу костела Воскресения Христа на зеленой горе.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение по желанию): терраса костела Воскресения — 2,50 евро, фуникулер — 2 евро.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я лицензированный гид высшей категории. Работаю в профессиональном туризме с 2010 года. Живу в Каунасе, самом литовском городе страны. Предлагаю авторские экскурсии, где раскрываю мои любимые темы: история Литвы и соседних государств от древнейших времен до сегодняшних дней, архитектура Литвы от ранней готики XIV века до модернизма первой половины XX века, секреты традиционной и современной литовской гастрономии.
Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
Олег
28 августа 2019
Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.
Вы погуляете по историческому центру Каунаса и поймете, почему его называют «готическим музеем под открытым небом». Я покажу выдающиеся образцы архитектуры XIV–XIX веков, расскажу историю города и всей страны от средних веков до наших дней, раскрою секреты старинных улочек и поделюсь местными легендами и традициями. А еще обязательно дам ценные практические рекомендации: где попробовать оригинальные блюда и напитки местной кухни и куда сходить в свободное время.