Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Каунас
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Начало: M.K. Čiurlionio g. 16
«Об экскурсии Редкий турист упустит возможность побывать в Вильнюсе и не потратить хотя бы один день на знакомство с Каунасом»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€11 за человека
Индивидуальная
3 часа
Каунас: нескучное знакомство
Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на обзорной экскурсии
Начало: У Каунасского замка
15 июня в 10:00
18 июня в 10:30
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр5 января 2024Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.
- YYulua29 июля 2023Благодарим Людмилу, Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!! Очень интересно!!
- ЕЕвгения21 июля 2021Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Каунасу в июне 2024
Сейчас в Каунасе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 140. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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