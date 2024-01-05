Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Каунасе на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Знакомьтесь, Каунас Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу € 140 за всё до 10 чел. 🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом Начало: M.K. Čiurlionio g. 16 «Об экскурсии Редкий турист упустит возможность побывать в Вильнюсе и не потратить хотя бы один день на знакомство с Каунасом» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время € 11 за человека 🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Каунас: нескучное знакомство Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на обзорной экскурсии Начало: У Каунасского замка € 140 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Каунаса Последние отзывы на экскурсии П Петр Знакомьтесь, Каунас Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.

Y Yulua Знакомьтесь, Каунас Благодарим Людмилу, Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!! Очень интересно!!

Е Евгения Знакомьтесь, Каунас Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каунасе Знакомьтесь, Каунас Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом Каунас: нескучное знакомство В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Каунасу в июне 2024 Сейчас в Каунасе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 140. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

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