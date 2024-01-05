Обзорные и познавательные экскурсии Каунаса

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Каунасе на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Знакомьтесь, Каунас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомьтесь, Каунас
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Начало: M.K. Čiurlionio g. 16
«Об экскурсии Редкий турист упустит возможность побывать в Вильнюсе и не потратить хотя бы один день на знакомство с Каунасом»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 за человека
Каунас: нескучное знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Каунас: нескучное знакомство
Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на обзорной экскурсии
Начало: У Каунасского замка
15 июня в 10:00
18 июня в 10:30
140 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    5 января 2024
    Знакомьтесь, Каунас
    Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.
  • Y
    Yulua
    29 июля 2023
    Знакомьтесь, Каунас
    Благодарим Людмилу, Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!! Очень интересно!!
  • Е
    Евгения
    21 июля 2021
    Знакомьтесь, Каунас
    Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Каунас
  2. Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
  3. Каунас: нескучное знакомство
Сколько стоит экскурсия по Каунасу в июне 2024
Сейчас в Каунасе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 140. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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