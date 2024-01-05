Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Каунас
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каунас - прогулка по Новому городу
Пройти по главной пешеходной улице и рассмотреть модернистские здания с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Каунас: нескучное знакомство
Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на обзорной экскурсии
Начало: У Каунасского замка
15 июня в 10:00
18 июня в 10:30
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр5 января 2024Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.
- YYulua29 июля 2023Благодарим Людмилу, Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!! Очень интересно!!
- ВВадим18 апреля 2023Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!
- ЕЕвгения21 июля 2021Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!
- ЕЕлена15 декабря 2019Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
- ООлег28 августа 2019Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.
Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Каунасу в июне 2024
Сейчас в Каунасе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 140. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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