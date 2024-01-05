Экскурсии проходящие только летом в Каунасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Каунасе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Знакомьтесь, Каунас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомьтесь, Каунас
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Каунас - прогулка по Новому городу
Пройти по главной пешеходной улице и рассмотреть модернистские здания с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Каунас: нескучное знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Каунас: нескучное знакомство
Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на обзорной экскурсии
Начало: У Каунасского замка
15 июня в 10:00
18 июня в 10:30
140 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    5 января 2024
    Знакомьтесь, Каунас
    Хорошая экскурсия, город очень красивый, но немного академический рассказ гида, для детей было немного скучновато.
  • Y
    Yulua
    29 июля 2023
    Знакомьтесь, Каунас
    Благодарим Людмилу, Очень интересная экскурсия с объяснением исторических событий на фотографиях, картах и схемах и на живых примерах в городе!! Очень интересно!!
  • В
    Вадим
    18 апреля 2023
    Каунас - прогулка по Новому городу
    Великолепный гид! Прекрасная экскурсия!!!
  • Е
    Евгения
    21 июля 2021
    Знакомьтесь, Каунас
    Спасибо огромное Людмиле за увлекательное знакомство с Каунасом. Экскурсия интересная, познавательная, а Людмила замечательный гид, знающий и любящий свой город. Людмила очень заботлива, деликатна, прислушивалась к нашим желаниям и потребностями. Спасибо!
  • Е
    Елена
    15 декабря 2019
    Каунас - прогулка по Новому городу
    Сегодня Людмила провела для нас удивительно интересную познавательную экскурсию. Она настоящий знаток Каунаса, его истории, архитектуры, традиций. Очень мобильная, чувствует желание клиентов. Приятная в общении. Рекомендуем обращаться к ней! Огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели в Каунасе.
  • О
    Олег
    28 августа 2019
    Каунас - прогулка по Новому городу
    Олично организованная увлекательная экскурсия. Людмила - настоящий профессионал.

Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Каунасу в июне 2024
Сейчас в Каунасе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 140. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Каунасе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 28 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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